Des perturbations ont affecté lundi matin la ligne ferroviaire entre Olten (SO) et Berne. Selon les CFF, un train est entré en collision avec des animaux près de Thunstetten (BE) peu après 09h00.

La compagnie ferroviaire n'a pas pu indiquer dans un premier temps avec quels animaux le train est entré en collision. (image d'illustration) KEYSTONE

Les passagers du convoi concerné ont été évacués, a précisé un porte-parole à Keystone-ATS. Les autres trains de voyageurs ont été déviés via Berthoud (BE), ce qui a entraîné des retards allant jusqu'à 15 minutes.

La compagnie ferroviaire n'a pas pu indiquer dans un premier temps avec quels animaux le train est entré en collision. Les Intercity, les liaisons Interregio et les RER ont été touchés par les retards. La durée des perturbations n'était pas connue en matinée.

ot, ats