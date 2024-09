Très mal équipés, deux alpinistes frôlent la mort sur le Cervin

Deux alpinistes vietnamiens ont été secourus par Air Zermatt, alors qu'ils étaient bloqués sur le Cervin à quelque 3500 mètres et mal équipés. L'opération de secours, «particulièrement exigeante», a duré 14h en raison des mauvaises conditions météorologiques.

ATS

Lundi matin, peu après 7 heures, les secours ont reçu un appel d'urgence indiquant que deux alpinistes étaient en détresse au Cervin, a fait savoir la compagnie mardi en fin d'après-midi dans un communiqué. Mais en raison de la météo, un «sauvetage par voie aérienne ou terrestre n'était pas possible à ce moment-là».

A 13 heures, trois spécialistes ont décidé de gravir le Cervin à pied jusqu'au lieu de l'accident, et ce malgré la neige, le vent et le brouillard, précise Air Zermatt. Ils ont rejoint les deux alpinistes qui, disposant d'un équipement inadapté (des chaussures basses et de minces pantalons de survêtement), se trouvaient en forte hypothermie.

Le temps ne permettant toujours pas de voler, les sauveteurs «ont dû descendre en rappel jusqu'aux alpinistes accidentés et les ramener ensuite sur la voie normale au moyen d'une corde». Les sauveteurs et les alpinistes se sont ensuite réfugiés dans le local de secours de la cabane Hörnli, d'où Air Zermatt a pu les récupérer en deux fois dans la nuit vers 2h du matin.

Après un examen médical, les deux Vietnamiens sont rentrés chez eux, épuisés, précise la compagnie de sauvetage qui souligne que sans leur intervention, les alpinistes «n'auraient pas survécu et seraient morts de froid».

zd, ats