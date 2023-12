Trois blessés dans un carambolage sur l'autoroute N20

Un gros carambolage impliquant 16 véhicules a fait trois blessés légers dimanche matin sur l'autoroute N20 entre Malvilliers et Boudevilliers, en direction de Neuchâtel. Les faits s'expliquent par le brouillard givrant, qui a rendu la route extrêmement glissante.

Lorsque les températures sont basses, il est important de faire preuve d'une vigilance accrue et d'adapter sa vitesse aux conditions de la route, rappelle la police cantonale neuchâteloise (image symbolique). ATS

Le carambolage a eu lieu peu après 07h30, a précisé la porte-parole de la police dimanche matin, confirmant une information de RTN. Les trois personnes blessées ont été prises en charge par une ambulance, précise la police cantonale neuchâteloise dans un communiqué diffusé dimanche en fin d'après-midi.

L'autoroute a été fermée jusqu'à 14h30 pour les besoins du constat et pour permettre l'évacuation des véhicules accidentés. L'accident a nécessité l'intervention de quatre ambulances, d'un équipage du SMUR, de six véhicules de pompiers, de 12 véhicules de police, du personnel de l'équipe d'appui psychologique, de plusieurs véhicules de travaux publics et de deux dépanneuses.

D'autres accidents

Toujours sur la N20, plus tôt dans la matinée de dimanche, les mauvaises conditions de la route ont provoqué d'autres accidents. Vers 06h50, c'est une voiture conduite par une habitante de La Chaux-de-Fonds âgée de 22 ans circulant en direction de Neuchâtel qui a été impliquée.

Peu avant la tranchée couverte de Boudevilliers, la conductrice a heurté le mur à droite et s’est immobilisée en travers de la voie de droite, selon un communiqué séparé de la police cantonale. Un conducteur de La Chaux-de-Fonds, âgé de 54 ans, qui circulait sur la voie de gauche, a ensuite percuté l’arrière du premier véhicule accidenté.

La police a encore lancé un appel à témoins concernant le conducteur d'une Audi A3 de couleur noire qui circulait dimanche vers 06h35 en direction de Neuchâtel sur la N20. Le véhicule a heurté la glissière centrale de sécurité à la hauteur de l’échangeur des Hauts-Geneveys.

hs, ats