La police argovienne a découvert trois cadavres jeudi dans un garage à Uerkheim (AG). L'un de ses porte-parole confirme à Keystone-ATS une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten.

Les trois cadavres ont été trouvés dans un garage par la police argovienne (photo symbolique). ATS

On ignore pour l'instant les causes et les circonstances de ce drame. La police n'a toutefois pas lancé de recherches pour retrouver un éventuel meurtrier, indique-t-elle.

La police a été informée à 13h30. Deux patrouilles de la police régionale et les pompiers se sont rendus sur place, a précisé le porte-parole de la police. Ce dernier n'était pas en mesure d'en dire davantage jeudi en début de soirée. Pour l'heure, les enquêteurs de la police judiciaire cherchent à déterminer la cause et les circonstances du décès des trois personnes, s'est-il borné à déclarer.

dosp, ats