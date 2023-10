Trois morts et des pannes de courant massives après des intempéries

Au moins trois personnes ont été tuées samedi à Kiev par des chutes d'arbres et des centaines de localités se sont retrouvées sans courant en raison de fortes intempéries en Ukraine, où le réseau électrique reste fragile en raison des bombardements russes.

Des travailleurs communaux réparent une ligne électrique après qu'un missile a frappé Kiev. Les missiles russes, en plus des intempéries, ont touché plusieurs infrastructures énergétiques en Ukraine (archives). KEYSTONE

«En raison de l'aggravation des conditions météorologiques, 1880 localités dans 16 régions sont coupées» du réseau électrique, dont celle de Kiev, a indiqué le ministère de l'Intérieur sur Telegram en début de soirée, revoyant à la hausse les chiffres donnés dans la matinée.

Les régions les plus touchées sont celles de Khmelnytsky, Rivné et Lviv, dans l'ouest du pays, a-t-il précisé. Selon le ministère, trois personnes ont été tuées et 10 blessées à cause des rafales de vent.

Infrastructures énergétiques touchées

Le ministère de l'Energie avait indiqué dans la matinée qu'au moins 300'000 personnes étaient privées d'électricité.

Les infrastructures électriques ukrainiennes ont été la cible de bombardements russes massifs au cours de l'hiver 2022, ce qui a régulièrement plongé des millions de personnes dans le noir et le froid.

Si des réparations ont depuis été effectuées, l'Ukraine a dit s'attendre à une nouvelle campagne de bombardements cet hiver et réclame à ses alliés occidentaux de nouveaux systèmes de défense antiaérienne.

ATS