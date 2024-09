Trump réchappe à une nouvelle tentative d'assassinat présumée

Le FBI a annoncé dimanche enquêter sur «une tentative d'assassinat présumée» ayant de nouveau visé Donald Trump, le candidat républicain étant «sain et sauf» et un suspect ayant été arrêté.

Trump shooting 2 L'ex-président jouait au golf lorsque des coups de feu ont retenti à proximité. (archives) Photo: Imago Des officiers du shérif de Palm Beach gardent l'entrée du Trump International Golf Club à West Palm Beach, en Floride, aux États-Unis, le 15 septembre 2024. Photo: KEYSTONE Laura Loomer utilise son téléphone portable près du Trump International Golf Club après que la police a fermé la zone suite à la tentative d'assassinat apparente du candidat républicain à la présidence, l'ancien président Donald Trump, à West Palm Beach (Floride), le dimanche 15 septembre 2024. Photo: KEYSTONE Un officier de police dirige la circulation près du Trump International Golf Club après l'apparente tentative d'assassinat du candidat républicain à la présidence, l'ancien président Donald Trump, à West Palm Beach (Floride), le dimanche 15 septembre 2024. (AP Photo/Terry Renna) Photo: KEYSTONE West Palm Beach Sheriff Task Force Contact Sheriff Ric L. Bradshaw montre une photo d'un fusil de style AK avec une lunette, et des sacs trouvés par les services secrets au Trump International Golf Club à West Palm Beach, Floride, États-Unis, le 15 septembre 2024. Selon le FBI, ils suivent une enquête sur ce qui semble être une tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Le shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw, a déclaré que les agents des services secrets américains ont trouvé un homme pointant un fusil de type AK avec une lunette de visée vers le club alors que Trump se trouvait sur le parcours. Photo: KEYSTONE Trump shooting 2 L'ex-président jouait au golf lorsque des coups de feu ont retenti à proximité. (archives) Photo: Imago Des officiers du shérif de Palm Beach gardent l'entrée du Trump International Golf Club à West Palm Beach, en Floride, aux États-Unis, le 15 septembre 2024. Photo: KEYSTONE Laura Loomer utilise son téléphone portable près du Trump International Golf Club après que la police a fermé la zone suite à la tentative d'assassinat apparente du candidat républicain à la présidence, l'ancien président Donald Trump, à West Palm Beach (Floride), le dimanche 15 septembre 2024. Photo: KEYSTONE Un officier de police dirige la circulation près du Trump International Golf Club après l'apparente tentative d'assassinat du candidat républicain à la présidence, l'ancien président Donald Trump, à West Palm Beach (Floride), le dimanche 15 septembre 2024. (AP Photo/Terry Renna) Photo: KEYSTONE West Palm Beach Sheriff Task Force Contact Sheriff Ric L. Bradshaw montre une photo d'un fusil de style AK avec une lunette, et des sacs trouvés par les services secrets au Trump International Golf Club à West Palm Beach, Floride, États-Unis, le 15 septembre 2024. Selon le FBI, ils suivent une enquête sur ce qui semble être une tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Le shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw, a déclaré que les agents des services secrets américains ont trouvé un homme pointant un fusil de type AK avec une lunette de visée vers le club alors que Trump se trouvait sur le parcours. Photo: KEYSTONE

ATS

Dans un contexte de campagne présidentielle particulièrement tendue à une cinquantaine de jours de l'élection du 5 novembre, l'ex-président, qui se trouvait dans son club de golf en Floride, est «sain et sauf après des coups de feu à proximité de lui», a déclaré dans un communiqué Steven Cheung, directeur de la communication de sa campagne.

La police fédérale américaine a dit dans un communiqué enquêter sur «ce qui semble être une tentative d'assassinat contre l'ancien président Trump».

Le Secret Service, police d'élite chargée de la protection des présidents, anciens présidents et personnalités politiques de premier plan, a également annoncé une enquête sur ces tirs qui se sont déroulés «peu avant 14H00 (20H00 Heure suisse)».

Plusieurs de ses agents ont «ouvert le feu sur un homme armé» qui se trouvait près du bord du terrain de golf de Donald Trump, et un fusil AK-47 à lunette a été retrouvé, ainsi que deux sacs à dos et du matériel d'enregistrement vidéo, ont précisé les autorités lors d'une conférence de presse.

Cible encore inconnue

Le suspect s'est enfui à bord d'une voiture noire, mais un témoin a aidé la police à identifier le véhicule et les autorités l'ont retrouvé.

«Nous avons quelqu'un en garde à vue qui est un suspect potentiel», a déclaré Ric Bradshaw, shérif du comté de Palm Beach, lors de cette conférence de presse. Les motivations du tireur présumé ne sont pas connues.

Cet incident survient dans une campagne déjà totalement folle qui a vu en quelques semaines le candidat républicain échapper à une tentative d'assassinat, le président démocrate Joe Biden jeter l'éponge et sa vice-présidente Kamala Harris le remplacer au pied levé.

Biden et Harris «soulagés»

Joe Biden et Kamala Harris se sont dit «soulagés» que Donald Trump soit «sain et sauf». Selon un communiqué de la Maison Blanche, le président et sa vice-présidente «seront régulièrement tenus informés par leurs équipes».

Les élections américaines de 2024 L'Amérique élit un nouveau président le 5 novembre. Mais il n'y a pas que le président qui sera élu, il y aura aussi 35 sièges au Sénat, la totalité de la Chambre des représentants ainsi que onze gouverneurs. blue News accompagne la phase chaude du duel pour la Maison Blanche non seulement avec un regard depuis la Suisse, mais aussi avec des reportages en direct des Etats-Unis. Patrick Semansky/AP/dpa

Le 13 juillet, l'ex-président (2017-2021) qui aspire à le redevenir avait été blessé à l'oreille par les tirs qui avaient fait un mort et deux blessés dans l'assistance d'un meeting en Pennsylvanie, l'un des six ou sept Etats clés de la présidentielle, dans le nord-est du pays.

Les images de Donald Trump, du sang coulant sur le visage et le poing levé, ont fait le tour du monde et ont bouleversé la campagne pour le scrutin du 5 novembre.

Ce fiasco sécuritaire avait conduit à la démission de la patronne du Secret Service et au placement en congé d'office d'au moins cinq agents de cette unité.

Une semaine plus tard, le 21 juillet, sous la pression de son propre camp démocrate après un débat calamiteux contre Donald Trump, le président Biden, 81 ans, avait renoncé à se représenter et laissé la place à sa vice-présidente Harris.

Depuis, la campagne a pris un tour très acrimonieux entre le milliardaire et tribun républicain et sa rivale de 59 ans, ancienne procureure et sénatrice de Californie.

Donald Trump échappe à une tentative d'assassinat L'ex-président américain Donald Trump, blessé à l'oreille, a échappé samedi à une tentative d'assassinat lors d'un meeting d'une campagne électorale désormais bouleversée. 14.07.2024

hl