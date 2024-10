Les Suisses se servent de plus en plus souvent de leurs appareils mobiles pour payer leurs achats. Comment le marché des paiements évolue et quels sont les avantages et les inconvénients des différentes méthodes de paiement.

Les Suisses préfèrent utiliser Twint. Les cartes de débit et de crédit sont en revanche les plus appréciées dans les magasins. (photo d'archives) Image : Keystone

Samuel Walder

Comment les Suisses préfèrent-ils payer et quels sont les moyens de paiement existants?

C'est à cette question que répond blue News. Des études de Comparis, de la ZHAW et de l'Université de St-Gall montrent que les Suisses préfèrent payer avec des appareils mobiles.

blue News examine les différents moyens de paiement et étudie leur popularité, leur sécurité et leur utilisation.

Le onzième Swiss Payment Monitor de la ZHAW School of Management and Law (ZHAW) et le Center for Financial Services Innovation de l'Université de Saint-Gall ont étudié les moyens de paiement en Suisse. Pour ce faire, 1700 personnes ont été interrogées dans toute la Suisse en avril et mai 2024.

Ce qui ressort de ce rapport: en Suisse, les paiements sont le plus souvent effectués à l'aide d'appareils mobiles tels qu'un téléphone portable, une tablette ou une montre intelligente. Au regard du nombre total de transactions, cela signifie par rapport à l'enquête d'il y a 6 mois :

Comment les Suisses paient-ils le plus souvent ? Appareils mobiles : 26,8% (+3,5 points de pourcentage)

Cartes de débit : 26,2% (-3,1 points de pourcentage)

Paiement en espèces : 25,7% (+0,7 point de pourcentage) Montre plus

La carte de débit en vogue dans les magasins

Si l'on ne considère que les paiements sur place, c'est-à-dire dans les magasins, la carte de débit reste le moyen de paiement le plus utilisé :

Comment les Suisses paient-ils dans les magasins ? Carte de débit : 30,1% (-3,7 points de pourcentage)

Espèces : 29,9% (+0,7 point de pourcentage)

Appareils mobiles : 20,1% (+3,8 points de pourcentage). Montre plus

Pour ces derniers, outre les paiements Twint, qui sont généralement comptabilisés directement à partir du compte, les paiements effectués avec des e-wallets comme Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay, pour lesquels une carte de débit ou de crédit est déposée, sont également pris en compte.

La carte de crédit profite de la croissance du paiement mobile

Si l'on poursuit la ventilation selon le produit de facturation d'un paiement sur place, on obtient la distinction suivante: après la carte de débit et l'argent liquide, la carte de crédit arrive en troisième position avec 23,6% (+2,0 points de pourcentage). Les applications mobiles comme Twint, qui sont directement débitées du compte, arrivent en quatrième position avec 10,8% (+3,6 points de pourcentage).

«Cela montre que le paiement avec Twint, mais aussi avec les solutions courantes de portefeuille électronique aux caisses des supermarchés, dans les magasins de vêtements ou au restaurant, est de plus en plus populaire», explique Marcel Stadelmann, expert en moyens de paiement de la ZHAW. «Pour les e-wallets, la carte de crédit reste majoritairement déposée, c'est pourquoi elle profite de la croissance du paiement mobile».

Les moyens de paiement en ligne ont le vent en poupe

La plateforme de comparaison Comparis a étudié en 2024 la sécurité, la popularité et les applications de Twint, Apple Pay et Samsung Pay. Une chose est claire: Twint est sans doute le moyen de paiement le plus populaire en Suisse. L'inconvénient est qu'avec Twint, on ne peut payer qu'à l'intérieur du pays.

Ce qu'il faut savoir sur Apple Pay

Apple Pay est-il sûr?

Comparis écrit: Il faut valider le processus de paiement avec Face ID ou Touch ID. La transaction sur le terminal de paiement ou dans la boutique en ligne est cryptée.

Apple protège les données de votre carte de crédit et ne les stocke ni sur un serveur ni sur l'appareil. Les commerçants ne voient pas non plus le numéro complet de la carte.

Le risque le plus important est le vol de la carte de crédit: d'autres personnes peuvent alors créer leur propre compte Apple Pay et l'utiliser pour payer. Apple Pay est donc au moins aussi sûr que l'utilisation d'une carte de crédit traditionnelle.

De quoi ai-je besoin pour utiliser Apple Pay ?

Un point important concernant Apple Pay est que les clients doivent posséder un appareil Apple. Apple Pay n'est disponible que sur leurs appareils.

Pour pouvoir payer avec votre appareil, il faut activer Apple Pay. Pour ce faire, on active sa carte prépayée, sa carte de débit ou sa carte de crédit. Celle-ci est ensuite placée dans l'application Wallet. En double-cliquant sur le bouton de verrouillage, la carte apparaît. Il faut enfin poser le téléphone portable sur le terminal.

Dois-je payer des frais?

Apple ne demande pas de frais supplémentaires pour les transactions mobiles. Les mêmes frais que pour les cartes de crédit traditionnelles s'appliquent. Ceux-ci sont définis par les émetteurs.

Tout sur Twint

Twint est-il sûr?

Le responsable médias de Twint Victor Schmid déclare au "Beobachter" :«Twint doit être confirmé à l'ouverture par un code ou par la reconnaissance du visage ou des empreintes digitales et le système fonctionne selon les normes de sécurité des banques suisses». Selon lui, Twint n'a pas encore enregistré de cas d'abus.

De quoi ai-je besoin pour utiliser Twint?

Pour utiliser Twint, il faut télécharger l'application de votre banque sur votre téléphone portable. Ensuite, on connecte son compte bancaire ou sa carte de crédit à l'application. La configuration exacte de Twint dépend du fournisseur.

Elle fonctionne sur tous les smartphones courants, y compris les appareils Android. Pas besoin de carte de crédit pour utiliser Twint. Le montant utilisé peut aussi être directement déduit du compte bancaire. De plus, Twint vous permet de transférer de l'argent à d'autres personnes. Le principal inconvénient de Twint: il n'est pas disponible à l'étranger.

Dois-je payer des frais?

L'application est gratuite pour les utilisateurs. En revanche, les commerçants reversent un certain pourcentage à Twint à chaque transaction.

Dans des cas exceptionnels, il y a une taxe pour certains services. Il s'agit par exemple de la fonction de parking sans ticket et du retrait d'argent liquide.

Quid de Samsung Pay?

Qu'est-ce que Samsung Pay?

Samsung Pay est un service de paiement mobile par smartphone ou smartwatch. Avec Samsung Pay, on dépose une carte de crédit, une carte de débit ou une carte prépayée. Important: l'émetteur de la carte doit permettre l'utilisation de Samsung Pay.

Depuis 2022, le Samsung Wallet - un portefeuille numérique - est disponible en Suisse. Il combine Samsung Pay et le Samsung Pass, une mémoire de mots de passe. Dans le Wallet, il est possible de déposer encore plus de données que dans les apps séparées.

Quel est le niveau de sécurité de Samsung Pay?

On peut lire sur la page en ligne de Mastercard: Chaque paiement est crypté de manière dynamique. Vos données de transaction restent ainsi confidentielles et sûres, car les détails de votre carte ne sont pas transmis au commerçant. L'utilisation frauduleuse des données de votre carte est ainsi évitée.

Vous gardez votre appareil Samsung dans la main tout le temps. Vos informations personnelles, comme par exemple votre numéro de carte, ne peuvent pas être vues par les personnes présentes.

Dois-je payer des frais?

Si vous payez avec Samsung Pay ou votre Samsung Wallet, vous n'avez pas de frais supplémentaires à payer. Vous ne payerez que les frais normaux de votre prestataire de paiement.