Un Britannique de 37 ans a été arrêté pour contrebande de cigarettes à l'aéroport de Genève. Il a franchi le poste frontière dimanche dernier avec 4061 paquets de cigarettes. La marchandise était destinée à la France et au Royaume-Uni.

L'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières a interpellé la semaine dernière deux hommes à l'aéroport de Genève, en possession de plus de 6700 paquets de cigarettes de contrebande. ATS

Un autre voyageur, un Français de 38 ans, avait été interpellé deux jours plus tôt avec 2660 paquets de cigarettes non déclarés, a indiqué vendredi l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDT). La marchandise, destinée à la France, provenait d’Istanbul. Ses effets personnels contenaient également une sacoche contrefaite de maroquinerie de luxe.

Ces deux personnes ont été amendées pour infraction à la loi sur les douanes, à la loi sur la TVA et à la loi sur l’imposition du tabac. Les cigarettes ont été détruites.

Depuis le début de l'année, l'aéroport de Genève a connu une quinzaine de cas de contrebande d'au moins 20'000 cigarettes et cinq cas d'au moins 10'000 cigarettes.

Saisies de cigarettes de contrebande en forte hausse

Les saisies dans les trois grands aéroports suisses (Genève, Zurich, Bâle) ont augmenté par rapport à l'année dernière. Le nombre de cigarettes de contrebande saisies est d'ores et déjà supérieur à celui de 2023, précise l'OFDF.

Les cigarettes incriminées proviennent principalement de Turquie et de la République démocratique du Congo via l’Éthiopie, lit-on plus loin dans le communiqué. Dans la plupart des cas, elles sont destinées au marché français.

bu, ats