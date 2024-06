Attention cet été - Le ver de feu envahit les plages méditerranéennes

Après les méduses, c'est maintenant le ver de feu qui risque de perturber les baignades estivales. Ses brûlures sont intenses et peuvent entraîner des nausées, ajoutant une nouvelle menace pour les baigneurs.

Les vers de feu se répandent de plus en plus dans la Méditerranée. Archivbild: IMAGO/OceanPhoto

Philipp Fischer

Personne ne souhaite entrer en contact avec lui en bord de mer. Le ver de feu (Hermodice carunculata) est un animal marin d'une trentaine de centimètres qui se plaît principalement sur les sols durs et dans les herbiers marins. Mais on le trouve également dans le sable. Il ressemble à un mille-pattes multicolore avec des poils blancs.

Brûlures et vertiges

Si l'on touche les poils du ver de feu, ils pénètrent dans la peau et se cassent rapidement. Il n'est guère possible de les arracher. Les fines épines contiennent une sécrétion neurotoxique et provoquent des brûlures, des rougeurs de la peau et des gonflements. Dans les cas graves, elles peuvent également provoquer des vertiges et des nausées.

"Nous avons réussi à isoler une substance irritante, mais nous sommes encore loin de penser à d'éventuels remèdes contre les piqûres", déclare Roberto Simonini, physicien à l'université de Modène et de Reggio Emilia, cité par la "Krone".

Le sud de l'Italie très touché

C'est surtout dans les régions du sud de l'Italie, la Sicile, les Pouilles et la Calabre, que le ver de feu s'est énormément répandu au cours des trois dernières années.

De plus en plus souvent, les pêcheurs des régions concernées entrent en contact avec ces vers. Les plaies doivent généralement être traitées à la cortisone. Une alternative consiste à désinfecter les plaies avec de l'alcool ou du vinaigre pour apaiser la douleur.

Pas de remède en vue

Les vers de feu sont des carnivores voraces et peuvent se régénérer eux-mêmes. Ils ne possèdent pratiquement pas d'ennemis naturels et, selon les experts, ils se multiplient de plus en plus rapidement avec l'augmentation de la température des océans. Ils sont donc devenus une espèce invasive qui menace également d'autres espèces marines.