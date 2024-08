Un avion de Swiss interrompt son décollage à plus de 200 km/h

Mercredi matin, un incident s'est produit à l'aéroport de Kloten, paralysant le trafic aérien pendant environ 40 minutes. Un Airbus A330 de la compagnie aérienne Swiss a dû être arrêté peu après le début de la procédure de décollage.

Sven Ziegler Sven Ziegler

L'avion se trouvait déjà sur la piste de décollage à une vitesse de 110 nœuds (plus de 200 km/h) lorsque la décision a été prise d'interrompre le décollage, comme l' a d'abord rapporté "20 minutes". L'Airbus s'est alors immobilisé à proximité d'un croisement de pistes.

Comme le montrent les échanges radio entre le pilote et la tour de contrôle, l'interruption a été assez rapide. Peu après 10 heures, la tour appelle le pilote par radio et lui donne l'autorisation de décoller. Peu de temps après, on entend : "Swiss 6 Alpha, nous nous arrêtons sur la piste".

La tour demande alors si l'avion a besoin d'une porte pour faire descendre les gens. Après un bref instant, le pilote confirme. "Oui, nous avons eu un impact d'oiseau et nous faisons demi-tour".

233 passagers touchés

Comme l'a rapporté un témoin oculaire, l'ensemble du trafic aérien sur les deux pistes s'est arrêté vers 10 heures. Les pompiers de l'aéroport sont rapidement intervenus et l'avion a été remorqué hors de la piste.

Le trafic aérien régulier a pu reprendre après environ 40 minutes.

La porte-parole de Swiss, Meike Fuhlrott, a confirmé l'incident. Elle a ajouté que l'avion serait examiné par le service de maintenance après l'incident. "Nous évaluons en parallèle des alternatives afin de transporter les 233 passagers le plus rapidement possible à leur destination", a déclaré Mme Fuhlrott. La porte-parole a par ailleurs exprimé ses regrets : "Nous regrettons vivement les désagréments causés à nos passagers".