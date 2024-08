Un avion de tourisme s'écrase en Thaïlande: neuf disparus

Des recherches étaient en cours vendredi dans la jungle thaïlandaise pour tenter de retrouver les neuf passagers d'un avion de tourisme qui s'est écrasé jeudi dans l'est du pays. Tous les occupants sont probablement morts dans le crash, ont déclaré les autorités thaïlandaises.

Une photo mise à disposition par la Fondation Poh Teck Tung montre des secouristes menant une opération de recherche et de sauvetage pour récupérer l'épave d'un avion qui s'est écrasé dans une forêt de mangroves dans la province de Chachoengsao, en Thaïlande, le 23 août 2024. KEYSTONE

ATS

L'appareil à turbo-propulsion s'est écrasé jeudi dans la jungle de la province de Chachoengsao, alors qu'il transportait neuf personnes de Bangkok à Trat, près de la frontière cambodgienne.

«L'accident s'est produit vers 15h10. Nous essayons de retrouver les disparus, mais nous pensons qu'ils sont tous morts», a déclaré le gouverneur de Chachoengsao. Selon les médias locaux, les passagers étaient quatre Thaïlandais et cinq Chinois, dont deux enfants âgés de 12 et 13 ans.

Des parties de corps retrouvées

Plus de 300 militaires et volontaires sont déployés pour rechercher les disparus. Une enquête a été lancée pour identifier les causes de l'accident.

Des parties de corps, ainsi que des pièces de l'avion ont été retrouvées mais les fortes pluies ralentissent les recherches.

«Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter tant que nous n'aurons pas retrouvé les personnes disparues, même si certaines zones sont gorgées d'eau», a ajouté le gouverneur.

Les pires accidents aériens de l’histoire Découvrez les trois pires crashs d'avions de l'histoire, des tragédies aériennes dévastatrices qui ont marqué l'aviation et changé les normes de sécurité pour toujours. 21.05.2024

ATS