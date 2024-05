Un avion doit atterrir en Irlande... pour un laptop coincé dans un siège!

L'ordinateur portable d'un passager de United Airlines étant resté coincé dans son siège, un avion reliant Zurich à Chicago a dû faire escale en Irlande. En cause: un risque de sécurité.

Un avion de la compagnie United Airlines a d'abord dû faire escale avant de finalement annuler son vol. Silas Stein/dpa

Dominik Müller

Une fois de plus, un incident impliquant un Boeing fait la une des journaux. Cette fois-ci, la faute n'incombe pas au constructeur de l'avion, mais à un passager: l'ordinateur portable d'un voyageur de la classe affaires étant resté coincé dans son siège pour une raison encore inconnue, l'avion de United a dû faire escale en Irlande dimanche, sur le trajet entre Zurich et Chicago.

Le trajet de l'avion Capture d'écran/FlightRadar24

Il y avait un «risque potentiel pour la sécurité» des 157 passagers et des dix membres d'équipage, explique United Airlines au portail «View from the wing.»

En toile de fond, un possible incendie de la batterie au lithium-ion de l'appareil électrique. Comme ni l'équipage ni le passager n'ont pu accéder à l'ordinateur portable, un incendie n'aurait pas pu être éteint.

A l'aéroport de Shannon, en Irlande, les ingénieurs ont également eu du mal à dégager l'ordinateur portable. En fin de compte, il a fallu retirer la cargaison de la soute pour accéder à l'ordinateur portable depuis le dessous de la cabine des passagers. L'escale a donc duré si longtemps que le vol a dû être annulé.