Frappé par la foudre, un avion Edelweiss doit faire demi-tour

Mardi soir, un avion Edelweiss a été frappé par la foudre. L'appareil a alors dû faire demi-tour vers Zurich.

L'avion a dû faire demi-tour au-dessus du Tyrol du Sud. Flightradar24

Sven Ziegler

Les passagers du vol Edelweiss WK438 de Zurich à Skopje ont vécu des moments de frayeur lundi soir. L'Airbus A320 a décollé vers 17h30 et devait, comme prévu, atterrir une heure et demie plus tard dans la capitale du nord de la Macédoine.

Mais le vol ne s'est pas déroulé comme prévu, comme le rapporte le «Blick» en se référant aux médias de Macédoine du Nord. Au-dessus du Tyrol du Sud, l'avion a été frappé par la foudre. Le pilote a alors décidé de retourner à Zurich.

Selon le portail Ekipa.mk, l'avion a pu y atterrir en toute sécurité. Cette information a également été confirmée par le tracker de vol Flightradar24.com.

Parmi les passagers se trouvait l'équipe nationale de volley-ball de Macédoine du Nord, qui avait auparavant participé à un tournoi en Belgique. «C'était une situation incroyable», a déclaré le capitaine de l'équipe Nikola Gjorgiev. «Ce n'était pas agréable quand nous avons appris ce qui s'était passé. Nous avons vu une lumière aveuglante à proximité immédiate».

L'équipe a été hébergée à l'hôtel et prévoit de rentrer à Skopje mardi.