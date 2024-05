Le jeudi 6 juin prochain, plusieurs associations invitent la population à partager un repas concocté par des chefs avec des produits destinés à être jetés. Cette 2ème édition du banquet «Foodsave» se tiendra à la Place des Pionnières à Lausanne. Le but: sensibiliser à la problématique du gaspillage alimentaire.

Si des aliments ne sont pas consommés, leur production aura généré des émissions de CO2, contribué à la perte de biodiversité et utilisé les sols et les eaux en vain. Les pertes alimentaires évitables représentent 25 % de l'impact environnemental dû à l'alimentation en Suisse, ce qui correspond à près de la moitié de l'impact environnemental causé par le trafic individuel motorisé du pays. (source: OFEV) IMAGO/Pond5 Images

Ce ne sont pas moins de 350 kilos de légumes et 200 kilos de fruits qui seront sauvés de la poubelle le 6 juin prochain, avec le concours de l'association Table couvre-toi. Encore tout à fait consommables, ces denrées seront apprêtées par des chefs pour la création des 500 menus du banquet «Foodsave» Lausanne, mis sur pied par quatre associations.

Impossible de dire pour l'instant quel sera le menu exact, sourit Alexandra Dutoit, de la Coopérative romande de gestion des déchets (COSEDEC), co-organisatrice du banquet, contactée par blue News: «C'est quand on ouvre le camion que l'on découvre ce qui a été récupéré. Ça donne un petit côté 'challenge' à l'aventure: ce sera aux chefs d'improviser!»

Foodsave Lausanne c'est... OÙ? Place des Pionnières (anciennement Place Centrale) à Lausanne

QUAND? Le 6 juin de 11h à 21h

COMBIEN? Le prix du repas est libre (Prix conseillé: 10 - 12 frs)

POUR QUI? Le banquet est ouvert à tous, dans un esprit convivial

POURQUOI? Pour sensibiliser au gaspillage alimentaire

PAR QUI? MYBLUEPLANET, COSEDEC, JobTrek, Biovision

OÙ TROUVER DES INFOS? Sur le site Sur le site foodsave-bankette.ch/fr/lausanne/ Montre plus

Tout un chacun peut venir partager ce repas tout particulier entre 11h et 21h, dont le prix sera laissé libre. Il s'agit de la 2ème édition de l'événement, qui vise à sensibiliser à la problématique du gaspillage alimentaire. «L'an dernier, nous n'avons pas eu 500 convives, mais nous avons réussi à sauver toute cette nourriture en redistribuant les repas plus loin. Et le banquet a été bénéficiaire», souligne Alexandra Dutoit.

Pas d'extension prévue cette année donc, mais l'accent a été mis sur la visibilité et la communication, afin qu'un maximum de gourmets se laisse tenter. Différentes animations jalonneront la journée, comme des ateliers d’astuces anti-gaspillage et de sculpture sur légumes, la préparation de jus de fruits frais ou encore une animation musicale. Pour les plus petits, il y aura même «des gens déguisés en légumes».

Un tiers des aliments gaspillé entre le champ et l'assiette!

En Suisse, rappellent les organisateurs, «on estime que chaque personne jette encore en moyenne 90 kilos de nourriture dans son ménage chaque année. Il est également estimé que 25% de l'impact environnemental de l'alimentation sont dus à la nourriture gaspillée».

Le problème est de taille, à tel point que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a pris le taureau par les cornes en élaborant un plan dont l'objectif est ambitieux: réduire de moitié les pertes alimentaires évitables d'ici 2030 par rapport au niveau 2017. Une étude de l'EPFZ a démontré qu'environ un tiers des parties comestibles des aliments est perdu ou gaspillé entre le champ et l’assiette.

«Si des aliments ne sont pas consommés, leur production aura généré des émissions de CO2, contribué à la perte de biodiversité et utilisé les sols et les eaux en vain. Les pertes alimentaires évitables représentent 25 % de l'impact environnemental dû à l'alimentation en Suisse, ce qui correspond à près de la moitié de l'impact environnemental causé par le trafic individuel motorisé du pays», indique l'OFEV.

Un banquet «Foodsave» dans votre région?

Le concept des banquets «Foodsave» est né en Suisse alémanique, sur l'impulsion de l’organisation Foodwaste.ch. Il se fait peu à peu connaître en Suisse romande. Outre celui de Lausanne, deux autres banquets sont prévus à Bienne et à Epalinges.

Alexandra Dutoit remarque: «Souvent, ce sont les communes qui s'y intéressent et mettent en place l'événement avec l'aide de différentes associations. Nous renseignerons volontiers les intéressés le cas échéant».