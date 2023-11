Une centaine de passagers d'un bateau de croisière ont été blessés lors d'une tempête au large des côtes espagnoles. Heureusement, la plupart d'entre eux ne sont pas dans un état grave.

Le Spirit of Discovery au large de l'île St. Mary's, au Royaume-Uni. Imago

Cinq passagers ont dû être soignés pour des blessures légèrement plus graves au centre médical du navire «Spirit of Discovery», a déclaré la compagnie britannique Saga Cruises à l'agence de presse PA mardi.

Au total, un millier de voyageurs se trouvaient à bord. Selon l'agence de presse, le navire se rendait aux îles Canaries le week-end dernier. En raison du mauvais temps, l'escale à Las Palmas avait déjà été annulée et l'équipage souhaitait s'arrêter au port de La Corogne, mais celui-ci était fermé.

Il a donc été décidé de rentrer au Royaume-Uni et le bateau de croisière a finalement été pris dans une tempête dans le golfe de Gascogne.

Virage à gauche

Pendant la tempête, le système de sécurité s'est déclenché, et le navire a viré brusquement à gauche avant de s'arrêter brutalement. Des passagers ont été blessés par ce mouvement.

Lundi soir, le «Spirit of Discovery» a atteint le port de Portsmouth sur la côte sud de la Manche.

Selon Saga Cruises, bien qu'il y ait eu des scènes désagréables, le navire n'a jamais été sérieusement en danger. «Bien que les conditions météorologiques soient clairement indépendantes de notre volonté, nous tenons à nous excuser sincèrement auprès de toutes les personnes concernées», a déclaré un porte-parole.

Le «Spirit of Discovery» mesure 236 mètres de long et 31,2 mètres de large. Il est spécialisé dans les croisières pour les plus de 50 ans et offre à ses clients un théâtre, une bibliothèque, une piscine et un simulateur de golf.