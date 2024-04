Un Britannique a sauvé la vie de 2 compatriotes lors du crash d'hélicoptère

Le crash d'un hélicoptère survenu le 2 avril au Petit Combin a fait trois morts et trois blessés. Le bilan humain aurait pu être plus tragique sans l'intervention courageuse d'un Britannique.

Les sauveteurs sur le lieu du crash mardi au Petit-Combin. sda

Philippe Dahm/trad Marc Schaller

Les conditions semblaient être idéales le 2 avril lorsque l'hélicoptère a pris son envol avec six passagers à bord, en direction du site d'atterrissage du Petit Combin: ciel bleu, soleil éclatant et une poudreuse parfaite attiraient les amateurs de sports d'hiver. Le vent était si faible qu'il ne présentait aucun danger pour l'hélicoptère.

Or, lorsque le groupe a atteint le sommet, le drame s'est produit: l'hélicoptère a soudainement dévalé la pente, déclenchant du même coup une avalanche.

Un skieur à bord d'un deuxième hélicoptère a été témoin de la scène. «Nous avons atterri derrière eux sur le versant sud du Petit Combin et avons vu l'avalanche», a déclaré le témoin oculaire au «Telegraph». «C'était terrifiant. Nous ne pouvions plus voir l'hélicoptère, il avait été englouti par l'avalanche. Nous avons entendu le crash à travers la radio.»

Intervention courageuse

L'hélicoptère a dévalé la pente nord sur une distance de 800 mètres. Malheureusement, le pilote, un guide de montagne et un jeune skieur n'ont pas survécu à l'accident. Les trois autres passagers, dont deux frères britanniques, ont été sauvés grâce à l'intervention courageuse d'Edward Courage, un Britannique dans la soixantaine.

Ce dernier a fait preuve d'une réactivité impressionnante: voyant que l'hélicoptère commençait à déraper, il a rapidement poussé deux frères britanniques hors de l'appareil avant de sauter lui-même juste avant que l'avalanche n'emporte l'hélicoptère dans une crevasse rocheuse.

Selon le «Telegraph», Edward Courage, qui a subi plusieurs fractures, est bien connu à Verbier dans la communauté anglophone.

Le Britannique Edward Courage, ici aux commandes d'un Spitfire, a sauvé la vie de deux compatriotes lorsque l'hélicoptère dans lequel ils se trouvaient s'est écrasé. YouTube/Edward Courage

Le pilote victime d'un «whiteout»?

Le pilote de l'hélicoptère, qui était également un instructeur chevronné, travaillait pour Air-Glaciers depuis septembre 2022. Quand au guide de montagne, il s'agissait d'un Américain décrit par Tom Avery, PDG de Ski Verbier Exclusive, comme «guide local très respecté et apprécié». «C'est une perte dévastatrice pour toute la communauté», s'émeut-il. Le guide laisse derrière lui une femme et une fille de trois ans.

Le «Walliser Bote» spécule que l'accident aurait pu être causé par la neige poudreuse soulevée par l'hélicoptère. Il est possible que le pilote ait été victime d'un «whiteout», un phénomène météorologique où l'horizon disparaît et il devient impossible de distinguer le haut du bas. Un pilote cité par le journal explique: «À ce moment-là, on perd tout repère spatial. Impossible de déjouer ce phénomène.»

Hansjörg Egger, expert en aviation, confirme au «Walliser Bote» «qu'évoluer juste au-dessus du sol dans la neige soulevée est particulièrement difficile». «Il existe un risque de contact involontaire avec le sol, que ce soit avec le patin ou le rotor, ce qui peut placer l'hélicoptère dans une situation précaire.»