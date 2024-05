Ecarté de sa fonction de curé-doyen, dans le sillage des révélations d'abus sexuels de novembre dernier, le chanoine Gilles Roduit de l'abbaye de St-Maurice a entamé une grève de la faim vendredi. Il veut être réhabilité dans ses fonctions.

Dans le secteur de Saint-Maurice, l'abbaye de St-Maurice et le diocèse de Sion se mettent d'accord pour la nomination des curés, car certaines paroisses du secteur dépendent du territoire abbatial et d'autres de l'évêque (archives). ATS

ATS

«Aujourd'hui, simplement je demande justice. Je n'aurais jamais pensé en arriver là, mais pour moi la chose est devenue insupportable, invivable», a confié le prêtre sur les ondes de Rhône FM. «Tant que je n'ai pas une parole officielle sur ma situation, je ne peux pas exister», ajoute-t-il.

«Ma grève de la faim ira jusqu'à ce que justice soit faite. C'est-à-dire qu'on me rétablisse dans mes fonctions ou qu'on me dise qu'il y a des doutes sérieux et qu'on me fasse un procès», souligne encore celui qui souhaite retrouver son poste de curé-doyen.

zd, ats