Un chauffeur poids-lourds se tue sur la route de Verbier

Un chauffeur poids-lourds a perdu la vie dans un accident lundi après-midi sur la route entre Le Châble et Verbier (VS). Dans une longue courbe à droite, son véhicule s'est déporté sur la voie descendante et a percuté la glissière de sécurité avant de quitter la chaussée.

L'accident s'est produit vers 15h45 peu après le hameau de Fontenelle. Police cantonale valaisanne

Le camion a fait une chute de plusieurs mètres avant de s'immobiliser sur le toit, contre un cabanon, indique mardi la police cantonale valaisanne. Rapidement dépêchés sur les lieux, les secouristes n'ont pu que constater le décès du chauffeur, un Suisse de 34 ans.

L'accident s'est produit vers 15h45 peu après le hameau de Fontenelle, précise la police. La route entre Le Châble et Verbier a été fermée durant toute la durée de l'intervention. Le Ministère public et la Police cantonale ont ouvert une instruction afin de déterminer les causes de l'accident.

