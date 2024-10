Snobé dans une boutique de luxe, un célèbre chef suisse raconte sa mésaventure

Ce Mossieur ! N'a que se qu'il mérite. L'attente était bien plus importante et désinvolture dans son restaurant à l'époque Gs

Hermès pousse ses collaborateurs dans ce sens - pour vous présenter ou vous laisser un sac, il faut avoir acheter tant d'autres créations durant l'année en cours - sinon, ils vous snobent. Tant que vous achetez régulièrement, le VIP vous concerne - sinon, c'est fichu.

En 2018, j'ai souhaité commandé un manteau sur catalogue à Genève et la réponse fut: "pas disponible à la vente...". J'ai téléphoné à Zurich puis à Bâle, la directrice conciliante s'est confondue en excuses et me l'a fait livré à Genève que j'ai porté et me suis rendue à la boutique de la rue du Rhône pour leur faire face à leur manque de service (pourtant je fus cliente). Gêne, grand gêne!