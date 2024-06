Un chien parcourt plus de 6 kilomètres pour sauver son maître

Dans l'État américain de l'Oregon, un chien est célébré comme un héros: ce fidèle compagnon a sauvé la vie de son maître en parcourant six kilomètres pour aller chercher de l'aide après un accident.

Vanessa Büchel

Lors d'une excursion en 4x4, le maître de Blue a perdu le contrôle de son véhicule et a fini dans un ruisseau. Incapable de se relever et de rejoindre la route, il s'est retrouvé isolé et en danger. C'est alors que Blue, comprenant la gravité de la situation, a pris les choses en main.

Sans hésiter, Blue a quitté son maître et s'est lancé dans une course effrénée de plus de six kilomètres. Son objectif: trouver de l'aide et alerter la famille de son maître en détresse. Sa persévérance et son instinct l'ont mené jusqu'au camp où séjournait la famille, qui, inquiète de ne pas voir son retour, a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas.

Guidés par Blue, les proches du blessé ont pu retrouver son emplacement exact. Toutefois, le terrain accidenté rendait difficile l'accès à la victime. Alertés, les secours ont réussi à atteindre l'homme en le hissant hors du ravin à l'aide d'un système de cordes. Il a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital.

Sur les réseaux sociaux, Blue est célébré comme un héros. «Ce chien mérite une médaille», a commenté une internaute. L'accidenté était parti avec ses quatre chiens, mais seul Blue a quitté son maître pour chercher de l'aide. Les autres chiens sont restés avec leur propriétaire et sont sortis indemnes de l'accident.