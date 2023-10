Un chien de combat mord une joggeuse à mort en Autriche

En Autriche, une femme a été mordue à mort par un American Staffordshire Terrier alors qu'elle faisait son jogging. La propriétaire du chien a tenté d'éloigner l'animal de la joggeuse, mais l'attaque a été fatale. La propriétaire du chien est grièvement blessée.

Dans certains cantons, les chiens d'attaque sont interdits de manière générale, d'autres ont une liste de races de chiens considérées comme potentiellement dangereuses. (Image symbole American Staffordshire Terrier) Imago/Design pics

En Autriche, une femme a été mordue à mort par un chien alors qu'elle faisait son jogging. Selon la police, l'American Staffordshire Terrier s'est éloigné de sa propriétaire à Naarn, dans le Land de Haute-Autriche, et a attaqué la femme qui courait.

Toujours d'après les forces de l'ordre, l'incident mortel s'est produit le matin à proximité du domicile de la propriétaire du chien dans cette localité située près de Linz. La joggeuse a été si gravement blessée par le chien d'attaque qu'elle est morte sur les lieux.

La propriétaire a tenté d'éloigner son chien et a elle-même subi de graves blessures. Elle a toutefois réussi à ramener son animal dans la maison et à alerter les forces d'intervention, a déclaré une porte-parole de la police à l'agence de presse allemande.

Retrait du chien

La propriétaire du chien a été transportée à l'hôpital universitaire de Linz. Selon la police, il n'a pas encore été possible d'interroger la femme. C'est pourquoi le déroulement exact de l'incident n'est pas encore clair. L'identité et l'âge des deux femmes n'ont pas été communiqués non plus.

L'American Staffordshire Terrier de Naarn n'a pas été considéré comme suspect, a déclaré le maire de Naarn, Martin Gaisberger, à la dpa. Après l'incident mortel, la commune a toutefois annoncé qu'elle interdirait à la propriétaire de détenir l'animal et lui retirerait son chien.

Les règles de détention des chiens de combat en Suisse Certains cantons suisses disposent d'une liste de races qui soit interdit la détention de certains chiens de combat, soit ne l'autorise que sous conditions. Dans d'autres cantons, les races de chiens de combat sont interdites de manière générale. Par exemple, l'acquisition, la détention et l'importation d'American Pitbull Terriers et d'American Staffordshire Terriers y sont interdites. Montre plus

Dans trois Länder autrichiens, la détention de races considérées comme potentiellement dangereuses, telles que l'American Staffordshire Terrier, est soumise à une autorisation ou à un examen de permis de conduire pour chiens. La Haute-Autriche n'en fait pas partie : Tous les propriétaires de chiens doivent y suivre un cours. Les autorités de Haute-Autriche peuvent toutefois ordonner que certains animaux ne soient autorisés à sortir en public qu'avec une muselière et une laisse s'ils se font remarquer par leur agressivité.