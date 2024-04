Un corps sans vie découvert à côté de la gare de Lausanne

Un corps sans vie a été trouvé ce dimanche matin près de la gare de Lausanne, au bas de l'Avenue Louis-Ruchonnet.

Un corps sans vie a été trouvé au bas de l'Avenue Louis-Ruchonnet. Capture d'écran Google Maps

blue News Marc Schaller

Sur place, des rubans de signalisation et des policiers lausannois détournent les passants et les curieux, rapportait 24 Heures en début de matinée. Des membres de la police scientifique portant des tenues blanches et des gants bleus étaient visibles autour de la tente dressée sur le trottoir, ainsi que des enquêteurs en civil. D'importantes taches de sang étaient visibles sur le sol.

En ce début d'après-midi, toute trace de l'incident tragique a été effacée au bas de Ruchonnet. La tente et les rubalises ont été retirées, le périmètre est à nouveau accessible aux passants, et la chaussée a été minutieusement nettoyée, ajoute le quotidien vaudois.

Un procureur est en charge de l'enquête qui se déroule sous l'égide du Ministère public, a déclaré Alexia Hagenlocher, porte-parole de la police de Lausanne, à Keystone-ATS.