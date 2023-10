Un couple de séniors vit depuis 500 jours sur un bateau de croisière!

Marty et Jess Ansen sont à la retraite. Mais le couple australien n'a pas envie d'aller en maison de retraite. Au lieu de cela, ils font des croisières depuis plus de 500 jours - parce que c'est moins cher. Et ils ne comptent pas s'arrêter.

Marty et Jess Ansen profitent pleinement de la vie. Youtube/A current affair

Lorsque confinement lié à la pandémie se termine, Marty et Jess Ansen, de Brisbane, veulent se faire plaisir. Ils montent à bord du Coral Princess le 16 juin 2022 - et vivent depuis sur le bateau de croisière.

Ils ont ainsi effectué 51 croisières consécutives et ne sont pas près d'en voir la fin. Ils sont même à bord depuis plus longtemps que certains membres de l'équipage : «Nous souhaitons la bienvenue aux différents capitaines», plaisante Jess dans une interview avec la chaîne australienne «9Now».

Les retraités estiment qu'il est moins cher de vivre sur un bateau que dans une maison de retraite : on leur fait à manger tous les jours et ils n'ont pas non plus à se soucier du nettoyage.

«C'est comme ça que devrait être la retraite»

«C'est un style de vie», dit Jess. Et de poursuivre : «Tu peux aller manger, voir un spectacle, tu peux aller danser. Toute la journée, il y a toutes ces activités. C'est une vie merveilleuse». Le couple commence d'ailleurs toujours sa journée à 5h30, en jouant au ping-pong pendant une heure.

Pour son époux Marty, le voyage permanent est «la réponse parfaite» : «Tu vois le monde, tu rencontres ces gens et tu te fais des amis pour la vie». Mais y a-t-il aussi un revers à leur nouvelle vie ? «Oui», répond Jess, «dire au revoir aux gens que l'on a rencontrés». Sur le bateau, les autres invités les connaissent : «Ce sont des célébrités à bord», dit un membre de l'équipage.

Le couple veut rester sur le Coral Princess jusqu'en août 2024. Mais ensuite, ils ne retourneront pas à terre : seul le bateau sera changé. Ils continueront alors leur voyage sur le Crown Princess. «C'est ainsi que devrait être la retraite», se réjouit Jess sur ABC. Et Marty ajoute : «A condition, bien sûr, de ne pas avoir le mal de mer».