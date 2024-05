Le couple d'escrocs de Meilen ferait aussi des siennes à Dubaï

En automne 2023, un couple autrichien a fait les gros titres sur la côte d'or zurichoise : Il s'est enfui hors du pays avec 670'000 francs de dettes fiscales. Aujourd'hui, le couple aurait piégé d'autres personnes à Dubaï.

Un couple d'arnaqueurs autrichiens s'est retrouvé à Dubaï après avoir échappé au fisc de Meilen. Image : IMAGO/Aviation-Stock

Tobias Benz

Octobre 2023. Un couple aisé de la Côte d'or zurichoise doit 670 000 francs d'impôts à la commune de Meilen (ZH) - et disparaît. Selon une décision de l'administration fiscale de Meilen, publiée dans le journal officiel, le couple aurait émigré au Qatar, dit-on à l'époque.

D'anciens collaborateurs ont fait état de salaires impayés, de documents falsifiés et d'histoires inventées. Aujourd'hui, les deux escrocs ont fait leur apparition à Dubaï, selon le "Blick".

Le mystérieux «groupe NCDH»

Le mari continue de se présenter comme le chef d'un grand conglomérat (groupe NCDH) qui gagne de l'argent avec des produits alimentaires, du vin, la fabrication de machines et le désherbage écologique. L'agence de voyage de sa femme fait également partie du groupe. En outre, l'homme aurait fait enregistrer deux nouvelles sociétés à Dubaï. Leur chiffre d'affaires est inconnu.

Le «Blick» rapporte que des expatriés européens sont tombés dans le panneau des tromperies de cet Autrichien aux Emirats arabes unis et se retrouvent aujourd'hui, comme la commune de Meilen, face à une montagne de dettes.

Il s'agissait notamment de transférer le quartier général du groupe NCDH - qui figure comme «en liquidation» au registre du commerce de Zurich - de la Suisse à Dubaï. Des bureaux de 14'000 mètres carrés devaient être loués sur le site de l'exposition universelle «Expo 2020» - mais cela n'a finalement pas eu lieu.

«Il promet beaucoup mais ne tient rien»

Un ancien collaborateur raconte dans le «Blick» que l'Autrichien est resté discret. Il n'a guère donné accès à ses documents. Il n'a même pas reçu de mot de passe pour son ordinateur portable. Cela l'a rendu perplexe.

De plus, il a été payé en espèces, bien que cela soit inhabituel à Dubaï. Il n'a pas fallu longtemps pour que son salaire ne lui parvienne plus à temps, et finalement plus du tout. Même après son licenciement, il lui manquait toujours plusieurs milliers de francs de salaire.

«Il promet beaucoup mais ne tient rien», raconte une autre source qui a même quitté son ancien emploi pour être embauchée dans le groupe de l'Autrichien et a failli perdre son visa pour Dubaï. L'Autrichien aurait également été observé en train de rédiger des e-mails au nom d'un avocat fictif. «Je me sens stupide, car j'aurais dû le voir venir», décrit un expatrié au «Blick».

Selon les médias autrichiens, le couple d'escrocs a également causé de gros dégâts dans son pays d'origine. Là aussi - tout comme à Dubaï et Meilen - des centaines de milliers de francs sont en jeu.