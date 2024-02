Un couple escroque les autorités bernoises pour 17 millions

Un homme de 75 ans et une femme de 61 ans domiciliés en ville de Berne sont accusés d'escroquerie multiple portant sur 17 millions de francs. Pendant des années, ils ont fait semblant de vivre à la limite du minimum vital face à différentes autorités bernoises.

Après une vaste enquête, le Ministère public bernois et la police cantonale ont réussi à prouver plusieurs escroqueries à la saisie, tentatives d'escroqueries et escroqueries avérées ainsi que plusieurs faux dans les titres, annoncent-ils mercredi dans un communiqué. Les faits ont été commis entre 2009 et 2023.

L'homme et la femme sont accusés d'avoir fait croire pendant plusieurs années à différentes autorités bernoises qu'ils vivaient avec le minimum vital, alors qu'ils disposaient en réalité d'une fortune de plusieurs millions. Les prévenus ne reconnaissent pas les faits, précise le communiqué.

Fortune de plusieurs millions

La Direction des finances a dénoncé l'homme en août 2022 suite à des indices de comportement frauduleux. Les deux personnes ont notamment fraudé en fournissant des informations fausses et incomplètes à raison de plus de 16 millions de francs à l'Office des poursuites.

Elles avaient indiqué ne pas avoir de fortune ou de revenus pouvant être saisis, alors que le prévenu disposait de valeurs patrimoniales à hauteur de plusieurs millions qui auraient pu rembourser les créances.

Les deux personnes ont également essayé à plusieurs reprises de racheter frauduleusement des actes de défaut de biens portant sur 8,7 millions de francs pour 10'000 à 25'000 francs seulement à l'intendance des impôts du canton et de la ville de Berne.

Les deux sont en outre prévenus d'avoir perçu frauduleusement des prestations complémentaires et d'aide sociale. Enfin, l'homme devra aussi répondre de multiples faux dans les titres: il aurait falsifié les cartes de parking de plusieurs personnes handicapées afin de les utiliser personnellement.

Sacs à main et fourrures

Des perquisitions au domicile des prévenus ont permis de saisir plusieurs voitures, plus de 180 sacs à main de luxe, des équipements de golf, une collection de vins prestigieux ainsi que plus d'une douzaine de manteaux de fourrure. Plusieurs comptes bancaires totalisant un montant dépassant 1,5 million de francs ont également été gelés.

ch, ats