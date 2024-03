Un couple meurt après avoir mangé une soupe «à l'ail des ours»

En Autriche, un couple a récolté et consommé ce qu’il pensait être de l’ail des ours. Or, il s'agissait d'une plante toxique. Empoisonnés, tous deux sont malheureusement morts.

L'ail des ours est également connu sous le nom d'ail des bois. Mais attention : dans les forêts ou les prairies poussent aussi des plantes qui lui ressemblent à s'y méprendre. IMAGO

Confusion mortelle en Autriche. Un couple a cueilli lui-même de «l'ail des ours» en forêt et en a fait une soupe. Quelques heures plus tard, l'homme et la femme ont été hospitalisés et sont décédés suite à une intoxication.

Comme le rapporte le journal «Niederösterreichische Nachrichten», le couple avait cueilli en forêt ce qu'ils pensaient être de l'«ail des ours», mais il s'agissait en réalité de muguet de mai ou du colchique d'automne.

Selon le journal, le couple était encore stable lors de son admission à l'hôpital. Mais son état s'est ensuite rapidement dégradé. Quelques jours après avoir mangé la soupe, le couple est décédé.

Le colchique est très dangereux

Les deux plantes ressemblent à s'y méprendre à l'ail des ours, mais elles sont hautement toxiques. Les feuilles du muguet contiennent de nombreuses substances toxiques. Celles-ci provoquent des vertiges, des diarrhées, une sensation d'oppression dans la poitrine voire même des troubles du rythme cardiaque. Les cas graves sont toutefois rares.

Il en va autrement des intoxications par le colchique. Même en petite quantité, le poison contenu dans les feuilles peut provoquer des troubles respiratoires. En cas d'ingestion, il y a risque de nausées, d'étourdissements, de diarrhées, d'accélération du pouls, de crampes et de sueurs - et l'intoxication est souvent mortelle.