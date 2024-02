Un détective amateur résout une affaire de disparition vieille de 41 ans!

Un détective amateur a réussi à utiliser un sonar sous-marin pour faire la lumière sur une affaire de disparition non résolue en 1982. À l'époque, trois amis avaient disparu sans laisser de traces dans une petite ville des États-Unis.

Dans une petite ville de Caroline du Nord, plusieurs équipes d'intervention d'urgence ont recherché dans le bassin du ruisseau local, Jack's Creek, la voiture accidentée de trois personnes disparues en 1982. Capture d'écran WNCT/Twitter

En décembre 1982, les trois amis William C., David M. et Michael N. disparaissent dans la nature sans laisser de traces. Après une soirée dans un bar d'une petite ville américaine de Caroline du Nord, ils sont montés dans une Chevrolet Camaro et ne sont jamais rentrés chez eux. Depuis, leurs familles et la police se demandent ce qui a bien pu leur arriver sur le chemin du retour.

Malgré des semaines de recherches par la police, la voiture n'a jamais été retrouvée. Les familles du trio ont vécu dans l'incertitude pendant 41 ans, jusqu'au 10 février 2024, lorsque le détective amateur Jason Souhrada a signalé aux forces de l'ordre une découverte inhabituelle.

Un sonar bon marché et une planche de surf

Enfant déjà, Jason avait entendu parler du mystérieux cas des personnes disparues dans sa région. Le sort des trois amis est resté dans un coin de sa tête. Ainsi, des décennies plus tard, il retrace l'itinéraire supposé des trois hommes et remarque la présence d'un réservoir dans le cours d'eau local. Il a appris des rapports de police que le réservoir n'avait pas été fouillé en 1982 parce qu'il n'était pas accessible par bateau à l'époque.

Dès lors, la voiture pouvait-elle se trouver au fond de l'étang? Sans plus attendre, Souhrada a commandé en ligne un sonar sous-marin bon marché, l'a installé sur sa planche de surf et a fouillé le réservoir, qui se trouvait à trois ou quatre mètres de profondeur.

Et il a trouvé ce qu'il cherchait. «J'ai vu sur l'écran quelque chose qui ressemblait à une voiture couchée sur le toit. Mais je n'étais pas sûr», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision locale WITN.

«Allo la police?»

L'enquêteur amateur a informé la police, qui a d'abord envoyé une équipe de plongeurs et, après confirmation des professionnels, a fait vider le réservoir. Des restes humains ont été retrouvés dans l'épave. La police confirme alors qu'il s'agit des trois personnes disparues en 1982.

Stacy Drakeford, directeur de la police et des pompiers de Washington, a également déclaré à WITN que le numéro d'identification du véhicule correspondait à la Chevy Camaro 1975 dans laquelle se trouvaient William, David et Michael. Selon un communiqué de presse, la voiture était en très mauvais état: il ne restait que les pneus, la transmission et une partie du châssis.

Les restes de la voiture retrouvée au fond de l'étang. Capture d'écran X/Tyler Hardin

Les familles des victimes de l'accident ont accueilli la nouvelle avec soulagement. Lea, la fille de feu William, a déclaré : «J'étais une petite fille et je n'oublierai jamais les détails de la nuit où mon père n'est pas rentré à la maison. Je suis très reconnaissante à Jason Souhrada de nous avoir enfin donné, ainsi qu'aux deux autres familles, quelques certitudes».