Un enfant disparu retrouvé après 9 heures de recherche

Un petit garçon a soudainement disparu lors d'une excursion familiale dans la Suisse saxonne ce dimanche de Pâques. Le petit Jonas, âgé de cinq ans, a été retrouvé tard dans la soirée après une recherche d'environ 9 heures, avec des signes légers d'hypothermie et quelques blessures.

L'Amselsee est un petit lac de barrage situé dans la station thermale de Rathen, en Suisse saxonne. Frank Hammerschmidt/dpa

dpa/trad Marc Schaller

«Il se trouvait à environ 500 mètres de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois dans la forêt», a déclaré un porte-parole de la police de Dresde. Les agents de police et les secouristes ont parcouru le terrain escarpé et rocheux le long d'un sentier de randonnée populaire. Ce que l'enfant a fait pendant ce temps et où il était reste flou.

La famille, composée de deux enfants et résidant à Dresde, était partie le midi sur le chemin vers le lac d'Amselsee au-dessus de la célèbre station thermale de Rathen. «Le garçon de cinq ans a devancé avec son vélo rouge et a disparu du champ de vision de ses parents à un virage en épingle», a déclaré le porte-parole de la police. «Quand ils sont arrivés là-bas, il avait disparu.» Le père et la mère ont cherché eux-mêmes pendant près d'une demi-heure, puis ont signalé la disparition de leur fils.

La foule complique les recherches

Tous les policiers disponibles, ainsi que les secouristes de la Bergwacht Sachsen et les gardes forestiers du parc national, ont parcouru la zone avec 18 chiens de recherche, en plus des hélicoptères et des drones de la Croix-Rouge qui ont survolé la région. Même la police fluviale patrouillait sur l'Elbe à la sortie de la vallée, «au cas où le garçon descendrait en vélo».

Le grand nombre de randonneurs, de promeneurs et d'excursionnistes ont rendu les recherches particulièrement difficiles. Le lac d'Amselsee et le chemin qui y mène-ci sont parmi les destinations de randonnée et d'excursion les plus populaires dans massif gréseux de l'Elbe. «Et avec le beau temps et le jour férié, il y avait une foule de gens», a ajouté le porte-parole de la police.

Dans de telles circonstances, un si petit garçon peut facilement passer inaperçu. Puis, à 22h05, la nouvelle salvatrice est tombée: l'enfant est retrouvé. L'un des chiens a découvert le garçon dans la forêt, en légère hypothermie et avec des éraflures. «Nous sommes tous soulagés que cela se soit bien terminé», a déclaré le porte-parole de la police.