Un feu, qui s'est déclaré mercredi matin dans une zone industrielle de Niedergesteln (VS), provoque un important dégagement de fumée. La circulation est perturbée. L'intervention des pompiers est en cours.

Vers 11h30, le canal d'alerte de la Confédération Alertswiss a prévenu que l'incendie "provoque un fort dégagement de fumée et que le trafic est très perturbé autour des lieux du sinistre" à Niedergesteln (VS)

Alertés vers 10h15, les secours sont sur place, indique mercredi à Keystone-ATS la police cantonale valaisanne. L'incendie s'est déclaré dans une ancienne halle de dépôt de voitures, précise-t-elle. Celle-ci n'était pour l'heure pas en mesure de donner davantage d'informations sur l'ampleur du sinistre.

Vers 11h30, le canal d'alerte de la Confédération Alertswiss a prévenu que l'incendie «provoque un fort dégagement de fumée et que le trafic est très perturbé autour des lieux du sinistre». Il recommande à la population de Niedergesteln, Gampel, Steg et Rarogne de fermer portes et fenêtres, d'arrêter la ventilation et la climatisation, de ne pas se rendre dans la région touchée et de suivre les consignes des services de secours et des autorités.

