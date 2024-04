Une voiture a percuté mortellement un garçon âgé de 6 ans sur un chemin d'accès à un immeuble, jeudi après-midi à Unterägeri (ZG). L'enfant a succombé à ses graves blessures malgré les premiers soins médicaux prodigués rapidement sur place.

Une voiture a percuté mortellement un garçon âgé de 6 ans dans le canton de Zoug (image d’illustration). ats

ATS

Une enquête de la police cantonale et du Ministère public est en cours. Elle doit élucider les causes et les circonstances de la collision survenue vers 16h30 au centre d'Unterägeri, indiquent les autorités judiciaires zougoises.

gf, ats