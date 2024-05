Leur ado disparu il y a 7 ans réapparaît soudainement

Pendant sept ans, une famille allemande a cherché désespérément son fils disparu. Aujourd'hui, il est soudainement réapparu.

Malgré des recherches intensives et un avis de recherche lancé en 2019, les autorités n'avaient pas réussi à localiser le jeune homme. KEYSTONE

Sven Ziegler

Un adolescent de Markt Bibart en Bavière, porté disparu depuis 2017, a été retrouvé sain et sauf après 7 ans. Âgé de 15 ans au moment de sa disparition en septembre 2017, il a repris contact avec sa famille, comme l'a annoncé la police dans un communiqué.

Malgré des recherches intensives et un avis de recherche lancé en 2019, les autorités n'avaient pas réussi à localiser le jeune homme. La police judiciaire d'Ansbach et le parquet de Nuremberg-Fürth ont même examiné des indices d'un éventuel homicide, mais en vain.

En avril 2024, la situation a pris un nouveau tournant lorsque le jeune homme, désormais adulte, a repris contact avec sa famille.

Il prétexte partir en stage

L'adolescent avait quitté sa famille en septembre 2017, prétextant partir en stage. Or, l'enquête a révélé qu'il souhaitait en réalité rendre visite à une personne dont il avait fait la connaissance dans un jeu en ligne. Malgré les efforts de sa famille pour le ramener à la maison, y compris l'envoi d'un billet de train valide, il n'est jamais revenu.

Le dernier signe de vie du garçon remonte à octobre 2017, lorsqu'il a informé un ami d'école lors d'un appel téléphonique qu'il allait bien et qu'il ne souhaitait plus rentrer chez lui. Après cet appel, toutes les tentatives pour le contacter ont échoué. Aujourd'hui, après sept longues années, cet homme a refait surface, apportant un immense soulagement à sa famille et aux enquêteurs. Les circonstances entourant sa disparition et ses longues années d'absence n'ont pas été dévoilées.