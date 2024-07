Un glissement de terrain provoqué par une crue soudaine dans la province du Hunan, dans le centre de la Chine, a fait quinze morts dimanche. C'est ce qu'ont rapporté les médias d'État.

Une photo du Département des incendies et des secours du Hunan montre des sauveteurs travaillant dans une zone touchée par un glissement de terrain dans le village de Yuelin de la ville de Shouyue dans la ville de Hengyang, dans le centre de la Chine, le 28 juillet 2024. KEYSTONE

ATS

La catastrophe naturelle «a provoqué l'effondrement d'une auberge d'un étage», a indiqué la chaîne publique CCTV. Au début, les autorités pensaient que 18 personnes avaient été ensevelies mais les secouristes ont découvert quinze corps et six survivants blessés, a indiqué l'agence Chine nouvelle (Xinhua).

Selon le média officiel, le glissement de terrain a été provoqué par une crue soudaine en montagne. Plus de 300 sauveteurs ont été déployés sur place.

Une vidéo publiée par le Quotidien de la Jeunesse de Pékin, un média officiel, montre une coulée de boue et de débris traversant la végétation, avec un arbre déraciné gisant devant un bâtiment de trois étages. Une vidéo aérienne diffusée par Xinhua montrait ce qui semblait être la moitié dévastée d'un bâtiment au sommet de la coulée de débris, ainsi que des constructions endommagées au pied de la colline.

Crues soudaines

La Chine connaît un été marqué par des conditions météorologiques extrêmes cette année. Des crues soudaines dans le nord et le sud-ouest du pays ont fait au moins 20 morts début juillet. En mai, une autoroute du sud de la Chine s'est effondrée après plusieurs jours de pluie, causant 48 morts.

La Chine est le plus grand pays émetteur de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, sont à l'origine du dérèglement climatique et rendent les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. Longtemps dépendante de sources d'énergie polluantes telles que le charbon, la Chine s'est engagée à réduire ses émissions de dioxyde de carbone à partir de 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060.

La Chine est déjà le plus grand producteur d'énergie renouvelable au monde, produisant actuellement presque deux fois plus de capacités solaires et éoliennes que le reste du monde réuni, selon une étude publiée en juillet.

cc