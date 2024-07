Un grimpeur s'est tué jeudi après-midi après une chute de plus de 100 mètres dans les Gastlosen, une chaîne de montagnes située entre les cantons de Fribourg et de Berne. Le grave accident a eu lieu sur la commune de Saanen (BE), a indiqué la police.

L'homme a chuté lors d'une descente dans le secteur de l'Eggturm, a précisé la police cantonale bernoise. Le malheureux était accompagné d'une femme qui n'a pas été blessée et a pu être évacuée en hélicoptère.

L'identification formelle de la victime n'a pas encore été effectuée, selon la police. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional de l’Oberland afin de déterminer le déroulement et les circonstances exactes de l’accident.

