Le guide de montagne Kami Rita Sherpa a déjà atteint 30 fois le point culminant du monde. C'est un record mondial. Mais sur le mont Everest, beaucoup de choses ont changé, déplore-t-il.

«Il n'a jamais été question pour moi de battre des records», a déclaré le guide de montagne. IMAGO/ZUMA Wire

dpa

Le guide de montagne népalais Kami Rita Sherpa a déjà réalisé le rêve de dizaines de personnes : Il les a menées au sommet de l'Everest, la plus haute montagne du monde, et a ainsi établi un nouveau record mondial. Mercredi matin, à 7h49, il a atteint le sommet de 8849 mètres pour la 30e fois - plus souvent qu'aucune autre personne avant lui, comme l'a déclaré à l'agence de presse allemande un collaborateur des autorités népalaises qui se trouve actuellement au camp de base de l'Everest.

Malgré tout, l'homme de 54 ans reste modeste. "Il n'a jamais été question pour moi de battre des records", a-t-il déclaré à l'avance à l'agence de presse allemande. "Je nourris ainsi simplement ma famille". Pour lui, l'alpinisme est simplement un travail.

«A l'époque, il y avait des alpinistes expérimentés en route»

Kami Rita Sherpa appartient au groupe ethnique des Sherpas, qui vivent dans les montagnes de l'Himalaya. Et comme beaucoup d'entre eux, il est issu d'une famille de guides de montagne. C'est à l'âge de 24 ans qu'il a gravi pour la première fois le mont Everest.

A l'époque, il y a trois décennies, le monde de l'alpinisme était encore différent, dit l'homme au visage tanné par le temps, un peu nostalgique. "Il y avait peu d'expéditions et nous, les sherpas, devions faire nos preuves en travaillant dur pour être engagés comme guides de montagne", dit-il. A l'époque, il y avait des alpinistes expérimentés en route, a-t-il raconté. Des gens qui voulaient découvrir de nouveaux itinéraires et qui étaient partis pendant des mois sur des chemins cahoteux avec peu de sherpas et de yaks pour arriver au camp de base.

«Tu peux atterrir directement en hélico au camp de base»

Aujourd'hui, en revanche, le sport extrême est devenu un grand business. De plus en plus d'entreprises d'expédition proposent des voyages tout compris vers le toit du monde, qui coûtent en général entre 50 000 et 100 000 euros par personne. "Tu peux atterrir directement en hélicoptère au camp de base et y commander n'importe quel plat que tu pourrais obtenir dans un hôtel cinq étoiles de la capitale Katmandou", a déclaré Kami Rita Sherpa. "Si tu as de l'argent, tu peux obtenir un logement agréable, une connexion Internet et des soins médicaux au camp de base".

Les forfaits comprennent également l'équipement, les bouteilles d'oxygène, l'hébergement et une équipe de sherpas pour guider le long de l'itinéraire, porter les bagages et cuisiner, ainsi que des frais pour une autorisation d'ascension officielle. Les hôtes étrangers peuvent s'habituer à l'air raréfié en altitude dans de nombreux hôtels et maisons de thé, et leurs expéditions durent deux fois moins longtemps qu'à l'époque, soit environ 45 jours avec le voyage et l'acclimatation, a déclaré Sherpa.

Les chercheurs américains rapportent dans la revue spécialisée "PLOS One" que les personnes qui souhaitent aujourd'hui gravir l'Everest pour la première fois pendant la saison principale au printemps ont deux fois plus de chances de réussir qu'il y a 20 ans environ. Et le taux de mortalité est resté pratiquement inchangé.

Grâce au soutien des sherpas, 300 à 400 étrangers parviennent désormais chaque année à atteindre le point le plus haut du monde pour les selfies - des aventuriers, des monarques, des milliardaires et de nombreuses chasseuses de records. Un Japonais de 80 ans, un Américain de 13 ans et plusieurs personnes amputées et aveugles y sont également déjà allés.

«Ils risquent leur vie - et celle des autres»

"De nos jours, les alpinistes n'ont plus besoin de travailler dur", constate Kami Krita Sherpa. "Ils peuvent simplement s'accrocher aux cordes que les sherpas ont ancrées tout au long de la voie". Au total, selon les archives de l'expédition "Himalayan Database", plus de 6600 personnes sont montées 12 000 fois au sommet. Elles ont laissé derrière elles des tentes cassées, des bouteilles d'oxygène vides, des emballages de nourriture et d'autres déchets qui ont rendu la montagne tristement célèbre en tant que plus haute décharge du monde.

"C'est une bonne chose que le mont Everest soit désormais si populaire", déclare Kami Rita Sherpa. "Plus de tourisme nous aide tous". Mais le fait que de plus en plus de personnes sans aucune expérience cherchent la grande aventure en montagne l'inquiète : "Ils risquent leur vie - et celle des autres". Y compris de sherpas comme lui. "Il faut malgré tout certaines capacités, une bonne santé et de la chance pour survivre au froid, à l'air raréfié, aux avalanches et autres dangers".

Certains aventuriers et aventurières attrapent des engelures ou se font ensuite amputer des orteils. Et ceux qui veulent monter doivent passer devant des cadavres. Des dizaines de corps n'ont jamais été récupérés - notamment parce que cela coûte cher. Selon les données de l'"Himalayan Database", plus de 300 personnes au total sont mortes jusqu'à présent sur la montagne - dont plus d'un tiers de sherpas. Ils doivent porter de lourdes charges et donc monter et descendre plus souvent entre les quatre camps d'altitude que leurs clients, qui obtiennent en revanche souvent plus de gloire et de reconnaissance sous forme de sponsoring ou de contrats de livres.

Entre 3000 euros à 10 000 euros par saison

Entre-temps, de nombreux guides de montagne sherpas ont quitté leur emploi et cherchent un travail alternatif, par exemple comme guide de montagne à l'étranger ou dans un tout autre métier, a déclaré Kami Rita Sherpa. Pour de nombreux guides, les risques élevés ne valent tout simplement pas la peine de risquer leur vie, malgré un salaire de près de 3000 euros à plus de 10 000 euros par saison, selon l'expérience.

Et s'il arrivait quelque chose à l'un d'entre eux, la famille serait mal assurée. Pour répondre à la demande dans le secteur de l'alpinisme, les entreprises d'expédition engagent aujourd'hui des guides et des porteurs avec peu ou pas d'expérience, a-t-il déclaré. C'est une tendance inquiétante. Lui-même veut continuer à gravir l'Everest aussi longtemps que sa santé le lui permettra. Mais il conseille à ses enfants de choisir un autre travail. Sa fille Pasang étudie l'informatique, son fils Lakpa la gestion du tourisme.













