Un homme disparaît à Granges-Paccot - la police appelle à la prudence

Romain W., 26 ans, a disparu le 17 mars à 2h du matin à Granges-Paccot, vraisemblablement après le match de Fribourg-Gottéron. La police cantonale poursuit ses recherches dans le terrain avec des spécialistes et lance un appel à la prudence aux personnes présentes dans le secteur.

Romain W. a été vu pour la dernière fois à Granges-Paccot, le dimanche 17.03.2024, vers 02h00. Police cantonale fribourgeoise

Romain W. a été vu pour la dernière fois à Granges-Paccot, le dimanche 17.03.2024, vers 2h du matin.

La police cantonale fribourgeoise a lancé un appel à témoins et communiqué son signalement: il s'agit d'un jeune homme de 26 ans, mesurant 1,84 m, de corpulence mince, avec les cheveux châtains et les yeux marrons. Il était vêtu d’un t-shirt noir, d’une doudoune noire, d’un jeans bleu et de chaussures basket grises. Romain W. s’exprime en français, est-il précisé.

Les recherches continuent

Dans un second communiqué publié lundi soir, la police explique qu'elle a effectué de nombreuses recherches dans le secteur concerné à Granges-Paccot. Deux hélicoptères ont été engagés, ainsi qu'un drone, le Groupe d’intervention (GRIF), spécialisé en rappel et en recherches dans des terrains difficiles, les plongeurs de la police du lac et les agents de police.

Les recherches se sont étendues de Pensier jusqu’à la STEP de Fribourg. Elles vont se poursuivre ce mardi 19 mars, ajoutent les autorités, et la zone explorée sera élargie.

Appel à la prudence

La police cantonale de Fribourg remercie les personnes qui ont participé aux recherches de manière spontanée. «Toutefois, vu l’endroit probable de la disparition, proche de falaises et d’un terrain glissant et dangereux, nous recommandons d’éviter ce secteur et de laisser les spécialistes entreprendre les mesures nécessaires», ajoute-t-elle.

La population est invitée à rester prudente et à éviter «tous risques inconsidérés».

Tout renseignement concernant Romain W. est à communiquer à la police cantonale Fribourg au 026 347 01 17 ou au poste de police le plus proche.