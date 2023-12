Un incendie a ravagé un garage près de l'aéroport à Vernier

Un incendie a détruit mardi après-midi un garage situé près de l'aéroport à Vernier (GE). Ce sinistre, qui a nécessité d'importants moyens pour être maîtrisés, a causé des perturbations sur le trafic ferroviaire et routier.

Un incendie a ravagé un garage à Vernier (GE) - Gallery Les pompiers du Service d'incendie et de secours (SIS) interviennent sur le feu d'un garage, à Vernier près de Genève. Le sinistre a causé d'importantes perturbations routières et ferroviaires. Le trafic aérien a été touché pendant quelques minutes. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) Photo: ATS Les dégâts apparents au garage sont inversement proportionnels à la fumée dégagée, qui a empêché pendant quelques minutes des mouvements à l'aéroport de Genève voisin. Photo: ATS Un incendie a ravagé un garage à Vernier (GE) - Gallery Les pompiers du Service d'incendie et de secours (SIS) interviennent sur le feu d'un garage, à Vernier près de Genève. Le sinistre a causé d'importantes perturbations routières et ferroviaires. Le trafic aérien a été touché pendant quelques minutes. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) Photo: ATS Les dégâts apparents au garage sont inversement proportionnels à la fumée dégagée, qui a empêché pendant quelques minutes des mouvements à l'aéroport de Genève voisin. Photo: ATS

L'alarme a été donnée à 16h03, a indiqué le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du Service d'incendie et secours (SIS). A l'arrivée des pompiers, l'embrasement était total avec un fort risque de propagation sur un entrepôt voisin.

Sous l'intensité des flammes, de la fumée et des explosions liées à des bouteilles de gaz, la voie de train a été fermée au trafic ferroviaire. Elle a pu rouvrir vers 19h30. Un ouvrier présent dans le garage a été incommodé par les fumées, il a été transporté à l'hôpital pour un contrôle.

Au total, dix lances, 70 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, dont l'équipe des CFF avec le train d'extinction et de sauvetage, ainsi que six hommes de l'aéroport, ont été mobilisés. Trois ambulances ont aussi été envoyées sur place.

La route de Meyrin a dû être fermée à la hauteur de l'aéroport. En raison du risque d'explosion, les décollages ont été stoppés pendant dix minutes à l'aéroport, a précisé Ignace Jeannerat, porte-parole de l'Alroport de Genève.

tb, ats