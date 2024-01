Treize personnes sont mortes dans l'incendie du dortoir d'une école de la province du Henan, dans le centre de la Chine. C'est ce qu'a rapporté samedi l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Des accidents surviennent régulièrement en Chine à cause, souvent, de normes de sécurité insuffisantes et de la corruption chez les responsables chargés de les appliquer (image d'illustration). sda

L'incendie s'est déclaré vers 23h00 vendredi (16h00 en Suisse) dans le dortoir d'une école située dans le village de Yanshanpu, dans la province du Henan.

«A 23h00 vendredi, le service local des pompiers a reçu une alerte concernant un incendie dans le dortoir de l'école Yingcai dans le village de Yanshanpu», a indiqué le média d'Etat, ajoutant qu'une personne avait été blessée. Elle est «actuellement prise en charge à l'hôpital et se trouve dans un état stable», a précisé Chine nouvelle.

Selon cette source, «les secours sont arrivés rapidement sur les lieux et les flammes ont été éteintes à 23h38». Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie, a indiqué le média d'Etat, précisant qu'au moins une personne liée à l'école avait été arrêtée.

Colère en ligne

Peu d'informations sont disponibles sur l'école où l'incendie s'est déclenché vendredi, mais des vidéos publiées sur les réseaux sociaux avant l'incendie ont montré de jeunes enfants – dont des élèves de maternelle – vêtus de blouses avec l'emblème de l'établissement, apprenant la calligraphie. Chine nouvelle n'a pas précisé combien d'enfants figuraient parmi les victimes.

Sur les réseaux sociaux chinois, les internautes ont exprimé leur colère samedi, appelant les autorités à appliquer des sanctions en cas de non-respect des normes de sécurité. «C'est trop effrayant, 13 enfants de 13 familles, tous disparus en un instant (...). S'il n'y a pas de punition sévère, leurs âmes ne reposeront pas en paix», a écrit l'un d'eux sur le réseau social chinois Weibo.

Des accidents surviennent régulièrement en Chine à cause, souvent, de normes de sécurité insuffisantes et de la corruption chez les responsables chargés de les appliquer. En novembre, 26 personnes sont mortes et plusieurs dizaines ont été hospitalisées en raison d'un incendie dans un bâtiment d'une société de production de charbon, dans la province du Shanxi (nord).

A Pékin, un incendie dans un hôpital a fait 29 morts en avril, une des pires catastrophes survenues dans la capitale depuis plus d'une vingtaine d'années. Cet incendie avait forcé des patients à s'échapper par les fenêtres en se suspendant à des draps et à se réfugier en se perchant sur des climatiseurs fixés à la façade.

ATS