Il consomme de la drogue tout nu sur le Rigi... et ça énerve les Suisses!

Dans un nouveau post, l'influenceur allemand Julian Zietlow se montre en train de méditer sur le Rigi, presque totalement découvert. Il y aspire une substance inconnue par le nez. Certains followers se sont montrés agacés.

Tout nu sur le Rigi, il médite "sous substances" Un influenceur allemand a posté une vidéo qui a suscité l'ire de certains de ses followers... 12.10.2023

«Shocking »sur le Rigi! L'influenceur allemand Julian Zietlow, spécialisé dans le fitness, profite du panorama de montagne sur un petit banc. Le jeune homme de 28 ans est presque nu, il a placé sur ses genoux un discret morceau de tissu pour couvrir ses parties intimes.

Tout en profitant de la vue et en méditant, Zietlow aspire une substance par le nez dans un récipient en céramique. Selon les spéculations du «Blick», il pourrait s'agir d'ayahuasca.

Consommation d'une drogue interdite?

L'ayahuasca, originaire d'Amazonie, est l'une des drogues hallucinogènes les plus puissantes au monde. En Suisse, la consommation d'ayahuasca relève de la loi sur les stupéfiants et est interdite.

L'influenceur allemand a téléchargé la vidéo sur Instagram mardi dernier. On ne sait pas si Julian Zietlow se trouve actuellement encore en Suisse. On ne sait pas non plus s'il voyage seul ou accompagné. Il est probable qu'il soit en voyage avec son coach de vie suisse Luca Liran, écrit le «Blick».

Zietlow et Liran ont partagé une maison sur l'île thaïlandaise de Ko Pha Ngan et ont posté des vidéos de leurs étranges drogues et cérémonies sexuelles sur leurs médias sociaux.

«Quitte la Suisse s'il te plaît et ne reviens pas»

Sur le compte Instagram de Julian Zietlow, certains followers suisses, parmi ses quelque 371'000 abonnés, se montrent agacés par son action sur le Rigi.

«Quitte la Suisse s'il te plaît et ne reviens pas, merci», peut-on lire dans un commentaire.

Une autre utilisatrice écrit : «C'est exactement ce dont la Suisse a besoin, c'est ce que nous attendions... PAS !!! Je te souhaite de tout cœur de réaliser un jour que tu es le seul à pouvoir t'offrir l'attention que tu sembles chercher désespérément à l'extérieur !»