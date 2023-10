Un jeune homme de 16 ans a été légèrement blessé samedi en début d'après-midi après avoir sauté dans le Rhône depuis le pont de la Jonction, a indiqué le Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève. C'est l'impact dans l'eau après ce saut de 27 mètres qui a provoqué les blessures, précise le SIS qui en appelle à la prudence.

Légèrement blessé par l'impact dans l'eau après un saut de 27 mètres, un jeune homme de 16 ans a été pris en charge par les secours à la hauteur de la station de pompage de Saint-Jean (Photo d'illustration). ATS

«La diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux encourage probablement ce type de sauts», estime le SIS dans un communiqué samedi, rappelant qu'ils sont «extrêmement dangereux».

Après le saut, la victime a été ramenée vers la rive droite du Rhône par des amis et passants, a précisé le SIS. Les moyens du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux et un bateau ont été engagés pour acheminer la victime vers l'ambulance.

En tout, l'intervention a requis l'intervention de 14 sapeurs-pompiers professionnels avec trois engins et un bateau, d'un médecin et d'une ambulance ainsi que de deux patrouilles de police, a encore indiqué le SIS.

mabe, ats