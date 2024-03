Un joueur a remporté le Swiss Jackpot dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a quitté le casino avec près de 2,6 millions de francs, indique le groupe Swiss Casinos. C'est la 85e fois que le jackpot est remporté. Depuis son introduction, plus de 184 millions ont déjà été distribués.

Au total, 11 casinos sont impliqués dans le jackpot, le plus important d'Europe. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Au total, 11 casinos sont impliqués dans le jackpot, le plus important d'Europe. Une fois remporté, celui-ci repart à un million de francs. Les gains sont exonérés d'impôt, précise Swiss Casinos, qui se décrit comme le plus grand exploitant de casinos du pays.

Avec ses casinos à Pfäffikon, Saint-Gall, Schaffhouse et Zurich, son casino en ligne et un restaurant, Swiss Casinos a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 209 millions de francs. Les recettes des jeux atteignent 195 millions, dont 85,4 millions ont été versés par la holding à l'AVS et aux cantons au titre de l'impôt sur les maisons de jeu.

om, ats