Le trajet scolaire apprend aux enfants à se comporter de manière sûre dans le trafic routier, explique le BPA (image d'illustration). ATS

A l'occasion de cette rentrée 2023, le Bureau de prévention des accidents (BPA) propose un livre illustré pour éduquer enfants et adolescents à la sécurité routière. Le projet s'inscrit dans la volonté de l'organisation de faire collaborer écoles et familles.

Le nouveau livre du BPA s'intitule «Journée de cirque à l'école enfantine» et aborde le thème de la sécurité sur le chemin de l'école de manière ludique. Il se décline en deux versions, l'une pour l'école, l'autre pour la maison.

L'ouvrage rappelle les fondamentaux: attendre – regarder – écouter – traverser. On y apprend également aux enfants que porter des vêtements clairs, en plus du baudrier fluorescent et réfléchissant, leur garantit d'être mieux vus.

Chaque année en Suisse, 900 enfants ou adolescents sont victimes d'un accident de la route à pied, à trottinette, à vélo ou à cyclomoteur. Sur ce nombre, 145 subissent des blessures graves et quatre perdent la vie. Le BPA précise que 40% de ces accidents surviennent sur le chemin de l'école.

«Le chemin de l'école est de la responsabilité des parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale», souligne Ruth Beer, experte du BPA, citée dans un communiqué. «Il est important que les parents, les enseignantes et enseignants, les instructeurs et instructrices de la circulation ainsi que les communes conjuguent leurs efforts pour accompagner et soutenir les enfants dans leur apprentissage.»

Pour les automobilistes

Le TCS a quant à lui lancé jeudi un nouveau service à l'attention des usagers de la route visant à renforcer la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. Il s'agit d'un système de notification via le service de messagerie Whatsapp pour informer de la présence d'enfants sur les routes à chaque rentrée scolaire.

Les automobilistes, cyclistes et autres usagers peuvent s'inscrire à «Safe2School Alert» à l'aide d'un code QR pour recevoir une notification comportant la date de la rentrée des classes dans leur canton après chaque période de vacances scolaires.

jefr, ats