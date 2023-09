Un médecin trouve un insecte dans l'oreille de sa patiente!

Iris Novau Diaz, une jeune Espagnole, souffrait de douleurs et d'un saignement de l'oreille. À l'hôpital, le médecin a finalement trouvé le responsable...

La vidéo partagée par Iris Novau Diaz sur TikTok a de quoi faire frémir. On la voit dans une chambre d'hôpital, en compagnie d'une équipe médicale.

La jeune femme se plaignait de douleurs et de saignements à l'oreille, c'est pourquoi elle a décidé de consulter. Et elle a bien fait, puisque le médecin a rapidement découvert la cause de ses maux.

Le coupable des maux de la jeune Espagnole est démasqué: un papillon! Capture d'écran TikTok

Armé d'une lampe et d'une pince, le médecin est parvenu à déloger... un papillon! L'insecte s'était réfugié dans l'oreille de la malheureuse.

Une mésaventure qui semble fasciner les foules, puisque la vidéo fait le buzz sur le réseau social, avec plus de 367'000 vues au moment où nous écrivons.