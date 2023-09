Un milliardaire et ex-allié de Zelensky arrêté pour fraude

Un tribunal de Kiev a ordonné le placement en détention pendant deux mois du milliardaire ukrainien Igor Kolomoisky pour des soupçons de fraude et blanchiment d'argent, ont indiqué dimanche des médias locaux. L'homme est un ancien proche du président Volodymyr Zelensky.

Igor Kolomoisky est l'un des hommes les plus riches d'Ukraine. IMAGO/NurPhoto

Le tycoon de 60 ans, l'un des hommes les plus riches du pays, a comparu tard dans la soirée de samedi vêtu d'un tee-shirt jaune et d'une veste bleue, les couleurs du drapeau ukrainien, a constaté un photographe de l'AFP.

A l'issue de l'audience, selon la Radio Svoboda, le tribunal a décidé de prendre une «mesure préventive» en ordonnant l'incarcération de M. Kolomoisky pendant deux mois et en fixant sa caution à plus de 509 millions de hryvnias ukrainiens (environ 12,7 millions d'euros). Selon les services de sécurité ukrainiens (SBU), le milliardaire est soupçonné de fraude et d'acquisition illégale de biens.

M. Kolomoisky avait soutenu la candidature de Volodymyr Zelensky en 2019 et était propriétaire de la chaîne de télévision sur laquelle le président ukrainien avait accédé à la notoriété en tant qu'humoriste.

Ces derniers mois, le président Zelensky a promis de renforcer la lutte contre la corruption, mal endémique en Ukraine avant l'invasion russe, en réponse notamment aux conditions posées par l'Union européenne pour maintenir à Kiev son statut de candidat à l'adhésion.

vf