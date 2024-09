100'000 francs pour avoir collé au pare-chocs: un conducteur lourdement condamné

Un automobiliste vient de se voir infliger une amende salée pour avoir maintenu une distance de sécurité insuffisante sur l'autoroute A1. En raison de ses revenus élevés, la sanction s'élève à... 108'500 francs!

Un automobiliste a suivi de beaucoup trop près la voiture qui le précédait sur l'autoroute A1 près de Kölliken (AG) (photo d'archives). Keystone

La Cour suprême d'Argovie a déclaré un automobiliste coupable de violation grave du code de la route pour avoir collé la voiture devant lui sur l'autoroute A1.

Le montant du taux journalier pour une peine pécuniaire varie généralement entre 30 et 3000 francs, en fonction de la situation personnelle et financière de l'auteur. Or, l'automobiliste suisse dispose d'un revenu imposable de 1,674 million de francs.

Concrètement, la Haute Cour a condamné ce conducteur de 58 ans à une peine pécuniaire avec sursis, équivalente à 50 jours-amende fixés à 1970 francs chacun, soit un total de 98'500 francs. De plus, il devra payer une amende de liaison de 10'000 francs, avec un délai d'épreuve de deux ans.

Grave danger pour la sécurité routière

L'infraction remonte à mars 2023, lorsque le conducteur avait pris l'autoroute A1 en direction de Zurich au volant de sa BMW. Près de Kölliken, il suivait un autre véhicule à une distance insuffisante de seulement huit à douze mètres, à une vitesse de 110 à 120 km/h et sur une distance de 2400 mètres.

La Cour suprême a jugé que ce comportement «imprudent» constituait un grave danger pour la sécurité routière.

Malgré ses tentatives de faire annuler la condamnation, l'accusé a été débouté et devra également payer les frais de procédure, qui s'élèvent à 5124 francs.

Le jugement peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

