Une personne est morte et cinq autres ont été blessées lundi après des coups de feu tirés sur un quai du métro de New York, a annoncé la police de la mégapole américaine.

A la station Mount Eden Avenue du Bronx, entièrement bouclée, le métro est aérien et un photographe de l'AFP a vu nombre de véhicules de police et de secours. IMAGO/TheNews2

La personne décédée est un homme de 34 ans et les cinq blessés sont deux femmes et trois autres hommes, âgés de 14 à 71 ans, ont indiqué des gradés de la police (NYPD) lors d'un point presse au pied du métro aérien de l'arrondissement new-yorkais du Bronx, le plus défavorisé de la ville.

Il ne s'agissait pas d'un tireur isolé qui aurait ouvert le feu «au hasard» sur des passagers, a précisé le commissaire Michael Kemper, dans une ville marquée par le crime en 2022 d'un sexagénaire qui avait tiré dans une rame du métro bondée en ne faisant miraculeusement qu'une trentaine de blessés.

Lundi en fin d'après-midi, deux groupes de jeunes «se disputaient» dans un train qui entrait en gare quand un membre d'un groupe a sorti une arme et ouvert le feu sur le quai, au moment où les portes des wagons s'ouvraient et des passagers montaient et descendaient, a expliqué M. Kemper.

«Ce n'est pas normal»

Le policier n'a pas donné l'identité des victimes sauf pour préciser que «l'une d'elle, un homme de 34 ans, était malheureusement décédée» à l'hôpital. Parmi les cinq blessés hospitalisés, les pompiers de New York (FDNY) en ont dénombré quatre atteints «grièvement», selon un courriel à l'AFP. Le tireur est en fuite et la police a lancé un appel à témoins.

«Ce n'est pas normal. Des tirs comme ça dans le réseau du métro, c'est extrêmement rare et inacceptable», a assuré le policier M. Kemper. La criminalité et notamment les homicides par armes à feu sont en recul à New York depuis les années 2022-2023, après la pandémie de Covid, et le port d'armes en public y est strictement réglementé, par rapport à d'autres villes et Etats des Etats-Unis.

ATS