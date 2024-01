Un mort et deux blessés graves avec les feux d'artifice en Suisse

Les maniements des feux d'artifice et des pétards ont fait au moins un mort et deux blessés graves en Suisse alémanique, dans la nuit de la Saint-Sylvestre. En Suisse romande, les réjouissances se sont dans l'ensemble bien passées malgré le temps maussade.

Dans le canton de Zurich, la police et les pompiers ont dû intervenir une bonne vingtaine de fois dans le canton suite à des départs de feu, notamment dans un EMS (photo d'illustration). sda

A Schenkon (LU), un homme de 46 ans est mort sur le coup en bricolant un système artisanal de mise à feu de pétards, a annoncé lundi la police cantonale. Une enquête pénale a été ouverte pour déterminer le déroulement de l'accident.

Dans le canton de Zurich, à Hochfelden, un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé à la tête en maniant des feux d'artifice qui se sont soudain déclenchés de manière incontrôlée. Un de ses camarades a été touché à une main.

Un homme d'une quarantaine d'années a également été gravement blessé en allumant un feu d'artifice dans le canton d'Argovie, à Dottikon.

La police et les pompiers zurichois ont dû intervenir une bonne vingtaine de fois dans le canton suite à des départs de feu, notamment dans un EMS. Quelques altercations violentes se sont en outre produites en ville de Zurich et dans les alentours, notamment à la gare principale, où la police était présente en force.

Festivités joyeuses et humides

Les réjouissances n'en ont pas moins battu leur plein dans toutes les régions. A Genève, le feu d'artifice au bord du lac était offert par un grand hôtel de la place. Les attractions, comme les deux scènes musicales le long des quais – fermés pour l'occasion sur la rive gauche – étaient au rendez-vous mais la pluie froide qui s'est abattue une grande partie de la soirée n'a pas favorisé les festivités, a constaté sur place Keystone-ATS.

Les feux d'artifice, bien que parfois décriés, gardent la cote, comme l'ont encore montré les dix mille fusées tirées depuis des bateaux du côté de Zurich, devant des dizaines de milliers de badauds. De petites localités comme le Lac Noir (FR) ou Brunnen (SZ) ont aussi présenté un spectacle pyrotechnique, sans compter les feux et pétards improvisés dans les quartiers en maints endroits du pays.

A l'inverse, Berne et Bâle par exemple avaient renoncé aux animations éclairantes et pétaradantes.

Les polices genevoise et vaudoise ont fait part d'une nuit «intense et festive», émaillée d'interventions, comme chaque année. Principalement pour des nuisances nocturnes (pétards), des incivilités, de petits foyers d'incendies (poubelles et containers) ou des bagarres isolées. Rien de grave pour l'essentiel.

En Valais, la police relève que les festivités se sont déroulées «en toute sécurité et sans incident majeur». Toutefois dans l'après-midi, dimanche, un feu d'artifice tiré par des inconnus a provoqué un feu de broussailles rapidement maîtrisé près de Verbier, entraînant l'évacuation de la télécabine menant au Châble.

Les polices fribourgeoise, neuchâteloise et jurassienne n'avaient pour leur part pas annoncé d'incident particulier lundi après-midi.

Mauvais esprits chassés

Dans le canton de Berne, des dizaines de personnes ont plongé dans les eaux froides du Moossee, mesurées entre 5 et 6 degrés, à l'occasion de la nage de la Saint-Sylvestre, une tradition qui se répète chaque 31 décembre à midi depuis 1999.

Toujours dans le canton de Berne, les habitants de Laupen ont célébré pour la centième fois la coutume de l'"Achetringele». Ils ont chassé les mauvais esprits à l'aide de cloches, de grelots, de balais de genévrier, de vessies de porc et de masques effrayants pour accueillir la nouvelle année.

Cake stupéfiant

A Zoug, les sauveteurs ont dû intervenir après que trois réveillonneurs qui avaient consommé des brownies (cakes) contenant du haschisch se sont sentis mal. Les trois personnes concernées, âgées entre 30 et 42 ans, ont été hospitalisées, ont indiqué les autorités de poursuites pénales. Sept individus ont été appréhendés durant la nuit dans le canton après des provocations ou des esclandres.

La police saint-galloise a signalé des cambriolages isolés et quatorze interventions des pompiers pour des débuts d'incendies, de même que quelques altercations entre voisins.

olpe, ats