Un ultra-trail vire au drame: un mort et trois blessés

Une personne est décédée et trois autres ont été blessées dont deux grièvement, lors d'un ultra-trail qui a dû être annulé en Haute-Savoie où des trombes d'eau se sont abattues dans la nuit de vendredi à samedi.

«Les secours ont été appelés entre 3h00 et 4h00 du matin (samedi) par les organisateurs» pour prendre en charge les victimes (illustration). IMAGO/Aton Chile

ATS

L'accident a fait «un mort et trois blessés dont deux grièvement mais sans pronostic vital engagé», a indiqué la procureure de la République de Bonneville Karline Bouisset. L’alerte accident a été déclenchée samedi «à 04H35, quatre concurrents ayant chuté dans un secteur montagneux rendu glissant par les conditions météorologiques», a-t-elle précisé dans un communiqué.

Le départ de l’ultra-trail du Haut Giffre, une course de 90 km, avait été donné à 23H45 à Samoëns (Haute-Savoie).

Un homme né en 1972 est décédé sur place d’un arrêt cardio-respiratoire. «Les raisons exactes de son décès seront déterminées par l’autopsie qui a été requise», selon la procureure. Les trois autres victimes, blessées, sont également des hommes souffrant notamment de traumatismes crâniens.

L'un d'eux né en 1986 a été héliporté à l’hôpital d’Annecy. Un autre né en 1971 a été héliporté au Centre hospitalier Alpes-Leman. Enfin, une dernière victime plus légèrement blessée, un homme né en 1976, a été évacué par la route à Sallanches, a détaillé Mme Bouisset. «Toutes les courses ont été arrêtées ou annulées», a-t-elle indiqué.

«Importante pluviométrie et températures basses»

D'autres personnes ont été soignées pour hypothermie, selon la préfecture qui a évoqué les conditions difficiles de prise en charge par le PGHM (peloton de gendarmerie de Haute Montagne) et le Sdis (service départemental d'incendie et de secours) en raison du secteur, situé en altitude, et des conditions météorologiques difficiles.

«Nous avons eu une importante pluviométrie entre 02H00 et 09H00 conjuguée à des températures basses», a-t-elle souligné.

L’enquête, ouverte pour «recherche des causes de la mort» et «mise en danger de la vie d’autrui» a été confiée à la Brigade de recherches de Bonneville avec l’appui du PGHM de Chamonix «afin de faire toute la lumière sur les circonstances précises de ces accidents et établir ou écarter d’éventuelles responsabilités pénales».

Le trail est un sport de course à pied, sur longue distance, en milieu naturel sur un parcours matérialisé formé notamment de chemins ou sentiers. On parle d’ultra-trail quand la distance à parcourir est supérieure à un marathon (42,195 km).

ATS