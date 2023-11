Un navire et ses douze marins portés disparus dans une tempête

Un navire et ses douze membres de l'équipage sont portés disparus dans le nord-ouest de la Turquie dans une violente tempête. C'est ce qu'ont annoncé dimanche les autorités turques.

Douze marins sont à bord du cargo qui transportait du ferrosilicium du port de Temriouk, en Russie, vers Aliaga (photo), en Turquie. IMAGO/Pond5 Images

«Le navire Kafkametler, battant pavillon turc, a émis un signal de détresse aujourd'hui à 10h29. (...) Nos efforts pour contacter le navire et son équipage sont restés sans réponse», a annoncé la Direction générale maritime, organisme public turc qui dépend du ministère des Transports.

Le navire a émis son dernier signal au large d'Eregli, dans le nord-ouest de la Turquie.

«En raison du mauvais temps, il est pour l'instant impossible de se rendre sur le lieu (où se trouve le) navire ou d'établir un contact visuel rapproché. Les efforts de recherche et de secours avec des véhicules aériens et maritimes seront lancés dès que le temps le permettera», a ajouté la Direction générale maritime.

Lors de sa dernière communication avec les autorités turques, le capitaine a affirmé que le navire dérivait vers un brise-lames au large d'Eregli. De violents vents et tempêtes ont frappé dimanche de nombreuses localités de la Turquie, en particulier dans le nord-ouest.

Un autre navire, battant pavillon camerounais, s'est fracturé en deux à cause de vagues violentes à Eregli, après que l'ensemble de son équipage a pu être évacué sain et sauf.

Des vents violents et pluies ont aussi provoqué des inondations et des dégâts à Sile et à Garipçe, deux localités côtières de la Mer noire proches d'Istanbul, sans faire de victimes, ni de blessés.

ATS