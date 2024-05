Un homme est décédé dans la nuit de mardi à mercredi aux Hôpitaux universitaires de Genève, après être tombé d'un voilier au large de Corsier (GE). L'accident s'est produit vers 19h00. Les secours ont tenté de le réanimer sur le port, en vain.

Un homme né en 1982 est décédé dans la nuit de mardi à mercredi aux Hôpitaux universitaires de Genève, après être tombé d'un voilier au large de Corsier (illustration). ATS

Le Ministère public a ouvert une enquête, a indiqué mercredi à Keystone-ATS Henny Martinoni, porte-parole de la police genevoise, confirmant une information de 20 Minutes et de la Tribune de Genève. L'accident a mobilisé la police, le Service d'incendie et de secours, le SMUR, des ambulanciers et des bénévoles de la Société internationale de sauvetage du Léman.

