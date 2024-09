Deux Italiens, père et fils, sont arrêtés au Sri Lanka et condamnés à une amende de 170'000 francs. Et tout cela pour des insectes.

Ils voulaient faire sortir les insectes du pays en contrebande. Elke Schwarzer/Verlag Eugen Ulmer/dpa-tmn

Samuel Walder

Un père italien et son fils ont été condamnés à une amende de 60 millions de roupies sri-lankaises (soit environ 170'000 francs) pour avoir tenté de faire sortir en fraude des centaines d'insectes endémiques - dont 92 espèces de papillons - d'un parc safari.

Les rangers du parc national de Yala ont arrêté Luigi Ferrari, 68 ans, et son fils Mattia, 28 ans, le 8 mai dernier, comme l 'écrit BBC. Les hommes avaient capturé les insectes grâce à des appâts et voulaient les conserver chimiquement avec des sachets de cire, selon l'enquête.

Début septembre, ils ont été condamnés pour collecte, possession et transport illégaux des insectes et ont reçu l'amende la plus élevée jamais infligée dans le pays pour des crimes contre la faune.

L'un des rangers du parc, K. Sujeewa Nishantha, a expliqué à la «BBC Sinhala» que le jour de l'incident, le conducteur d'une jeep de safari avait informé son équipe de rangers qu'une «voiture suspecte» était garée sur la route. Il aurait en outre observé que les deux hommes s'étaient rendus dans la forêt avec des filets à insectes.

Ils risquent la prison

Les rangers ont trouvé la voiture et ont fait des découvertes dans son coffre: des centaines de bocaux remplis d'insectes s'y trouvaient. «Tous les insectes étaient morts quand nous les avons trouvés. Ils avaient mis un produit chimique dans les bouteilles», a déclaré M. Nishantha. «Il y avait plus de trois cents animaux».

Dans un premier temps, 810 charges ont été retenues contre ces hommes, mais elles ont ensuite été réduites à 304. Mais il y a encore plus dur: ils risquent deux ans de prison s'ils ne paient pas l'amende avant le 24 septembre.

Selon les informations italiennes, les hommes étaient en vacances au Sri Lanka à cette date et ont été retenus dans le pays depuis l'incident.

Des amis demandent l'indulgence

Le parc national de Yala, situé au sud-est du pays, est l'un des parcs animaliers les plus populaires du Sri Lanka et abrite notamment un grand nombre de léopards, d'éléphants et de buffles. Luigi Ferrari, un chirurgien orthopédique spécialisé dans le traitement des blessures au pied et à la cheville, a été décrit par ses amis comme un passionné d'insectes, dit-on.

Il est également membre d'une association entomologique à Modène, une ville du nord de l'Italie. Ses amis et collègues en Italie ont demandé l'indulgence pour lui. Certains ont estimé que les papillons trouvés en sa possession n'avaient aucune valeur commerciale, a rapporté le quotidien italien «Corriere della Sera». Le Dr Jagath Gunawardena, un expert en droit de l'environnement, a déclaré que l'amende de 200 000 dollars était un avertissement pour les criminels et un bon précédent.